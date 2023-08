Ha nyaralás alatt tervben van, hogy egyszer-kétszer olyan laza napokat tartunk, hogy el sem mozdulunk a vízpartról, akkor mindenképp érdemes egy-egy játékot a strandtáskába rejteni, ha egy kicsit feldobnánk a hangulatot. És egy kis játékra ki ne lenne vevő?

A lényeg a komfortosság

Amit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a legjobb, ha kisdobozos társasokat viszünk magunkkal, hiszen ezek hordozása sokkal komfortosabb, mert kis helyen is elférnek. És a másik fontos szempont, hogy ezek a játékok ne legyenek túl bonyolultak. Legyenek könnyen, rövid ideig és a pokrócon, törülközőn is játszhatók. Pont ezért olyan játékokat igyekeztünk összeválogatni, amelyek nem csak kicsik, de garantálják a jókedvet is.

Az örök klasszikus

Mivel is kezdhetnénk, ha nem a szinte minden háztartásban fellelhető magyar kártyával, amivel több játékot is rövid idő alatt lebonyolíthatunk. Ott van például a Piros Papucs, a Körbe szar – sokak Szarozásként, Macskaszarként ismerik –, a Huszonegy vagy éppen a Hatvanhat, ami kissé nehezebb játék, de nincs annál jobb élmény, amikor ebben megvered az ellenfeled.

Az esti iszogatás mellé

Az Igen? egy beszélgetés­indító társasjáték. Különböző könnyed és komoly kérdésekre kell válaszolniuk a játékosoknak igennel vagy nemmel, és meg kell tippelniük, hogy vajon a többiek hogyan válaszoltak. Ez a játék nem csak azért jó, mert beszélgetést kezdeményez, hanem fejleszti az empátiát is. Önállóan is játszható ez a társas, de az Igen? És... társasjátékkal jól kiegészíthető és akár tizenketten is játszhatják. És van egy felnőtt verziója is a játéknak, Ohh..Igen? néven.

Ha kíváncsi vagy a többi egyszerű, praktikus játékra is, kattints a bama.hu-ra!