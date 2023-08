Így egyrészt még betakaríthatunk egy adag termést a tél beállta előtt, másrészt a következő tavasz kezdetén sokkal korábban kerülhet friss zöldség az asztalunkra. A fokhagyma ültetésére tavasszal, illetve ősszel is sor kerülhet. Ősszel, szeptember közepétől október végéig ültethetjük, mivel eléggé hidegtűrő, és az erős fagyokat is túléli, de arra figyelni kell, hogy mire valóban megérkezik a lehűlés, már gyökeret eresszen.

A spenót rendkívül szívós növény, és jól tűri a hideget, a csírázása már nem sokkal fagypont felett is megindul, ráadásul gyorsan fejlődik, így a vetés után körülbelül 30 nappal már be is takaríthatjuk a termést. A retek is nagyszerű választás lehet, mivel a kisebb fagyokat ez a növény is károsodás nélkül elviseli. Az őszi-téli retkek ugyanakkor jól tárolhatók, így akár egész télen át is élvezhetjük a betakarított termést.

A bordáskel a kínai kel rokona. Ázsiában elterjedt kerti növény, ami nem képez fejet. Könnyen és viszonylag gyorsan termeszthető, sok vizet igényel, szereti a hűvös, párás időt. A hagymák rendkívül jól tűrik a hideget, és egy kis segítséggel gond nélkül átvészelik a telet. Ebben az esetben is fontos azonban az időzítés, hogy a frissen ültetett hagymáknak legyen idejük megerősödni még a fagyok beállta előtt.

A metélőhagyma vagy snidling közkedvelt és elterjedt fűszernövény. Gyorsan fejlődik, és átvészeli a fagyokat is, bár ilyenkor a növekedése leáll. A saláta szintén jó választás az őszi ültetésre, mivel kifejezetten szívós növény, ami jól viseli a hideget. Érdemesebb olyan fajtákat választani, amelyek nem képeznek fejet, mivel ennek a levelei gyorsabban betakaríthatók.