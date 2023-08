Ki kell használni a lehetőséget tehát, hogy szezonális gyümölcsökből készítsünk ízletes salátát, belecsempészve már az őszelő zamatát. A nyárvégi gyümölcssalátához a következők szükségesek: 4 őszibarack, 5 szem szilva, 1 fürt szőlő, 1 körte, 2 deci őszibaracklé és 1 citrom.

A gyümölcsöket meghámozzuk, és körülbelül 0,5 x 0,5 centis darabokra vágjuk, majd egy kis tálban összekeverjük. Ráöntjük a baracklevet, belereszeljük a citrom héját, majd belecsavarjuk a levét is. Jól összekeverjük, és lezárva, lefedve mehet is a hűtőbe. Egy-két órán át hagyjuk összeérni, aztán már tálalhatjuk is.

Forrás: mindmegette.hu