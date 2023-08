A szekszárdi túramotoros irányításával a csapat Norvégia vadregényes tájain vágott át, közben szigetvilágokat látogatott, majd megpihent a végállomáson, ami nem volt más, mint a Nordkapp. Ez a földrajzi pont a kontinentális Európa legészakibb pontja, innen nincs tovább, legalábbis motorral, legfeljebb hajóval, vagy repülővel.

Kancsár J. Zsolt a teol.hu podcast vendégeként ízelítőt ad a norvégiai felfedező útról, mely nem nélkülözte a romantikus pillanatokat sem. Azt is elmeséli, hogy csapatának két tagja miért is részesült az Északi-fok nemzetközi közönségének hosszas tapsában és gratulációjában. Azt is megtudjuk, hogy milyen íze van a sült rénszarvas oldalasnak, a bálna kolbásznak, illetve a szárított cápa húsnak. A norvég különlegességekre az ugyancsak útba ejtett Finnország még rátett egy lapáttal, hiszen itt a társaság az igazi Mikulással találkozott. Némileg megszeppenve tértek be a nagyszakállú mesealak hajlékába, de megilletődöttségük a kedélyes fogadtatásnak köszönhetően gyorsan elmúlt.

Az írói vénával is rendelkező szekszárdi túramotoros egyébként új könyvének kiadásán munkálkodik. Immár a második kötetét teszi le hamarosan az asztalra, a mintapéldány már el is készült. Korzika, Szicília és Málta után a vasparipa lovag a kis-ázsiai és ciprusi kalandozások legemlékezetesebb és legtanulságosabb epizódjaival ismerteti meg az egyedülálló tájak, az érdekes emberek és a különleges történetek kedvelőit.