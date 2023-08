Elég, ha beülünk abba a bizonyos székbe, és már azt is beismerjük, amit sosem követtünk el. Pedig az esetek többségében például a fogtömés tényleg nem is fáj, bár előtte van a fúrás, ami nem mindig kellemes. Igaz, ami igaz, én is hónapokig győzködöm magam, mire el merek kullogni a rendelőbe, és nagyon alapos indok kell hozzá, hogy a vizitet tovább ne halogassam. De azzal már tisztában vagyok, hogy nem is a fájdalomtól félek leginkább, hanem attól, hogy egyszer csak foghíjas leszek, pedig erről amúgy tényleg nem a fogorvos tehetne.

Egy friss felmérés szerint a hazai adatok azt bizonyítják, nemcsak az a meglepő, hogy a gyerekek alig egyharmadának épek teljesen a fogai, és hogy nem járunk rendszeresen fogorvoshoz, hanem az is, hogy a 35 és 44 év közöttiek több mint hat százaléka soha sem találkozott személyesen fogkefével.

Persze más marhaságok is léteznek a földön, én például hiába próbálnám meg az éltető nap energiáját magamba szívni, biztos, hogy éhen halnék a harmadik napon. De azok, akik csak reklámban láttak fogkefét, és az öntisztulás erejében bíznak, az emberiség ellen is bűnt követnek el.

Hiszen nem kell ahhoz kávézni és cigizni, hogy az ember leheletétől kipusztuljon a Gemenc élővilága, elég, ha rendszeresen táplálkozik, és abban a hiszemben él, hogy a szája magától rózsaillatú.