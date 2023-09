Nagy váltás egy izgő-mozgó óvodás számára, amikor bekerül az iskolapadba, ahol több órát ülve kell eltöltenie. – A testtartás egy dinamikus egyensúlyi állapot, amelyet az ezért felelős izmok folyamatos, alig észrevehető tevékenysége tart fenn. Ha ebben a rendszerben csak egy valami kibillen a helyéről, az fokozatosan az egész testre kihat.

Mivel az egyensúly fenntartásához többet kell dolgoznia az izmoknak, fáradékonyabbá válik a gyerek – mondta Törökné Görög Zsuzsa, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályának gyógytornásza, akit arról kérdeztünk, milyen problémákkal találkoznak az iskolás korosztály körében.

Elmondta, hogy főként hanyag tartás, gerincferdülés, lúdtalp és térdfájdalom miatt fordulnak szakemberhez a szülők. Hozzátette ugyanakkor, hogy hazánkban sajnos szinte népbetegségnek számítanak a degeneratív gerincbetegségek és a lábdeformitás. Ezek nagyon nehezen kezelhető elváltozások, nagy részük viszont megelőzhető lenne. Ám a felnőttkori problémák sok esetben a gyerekkori civilizációs ártalmakra vezethetőek vissza.

Az ülő életmód miatt a fej előrehelyeződik, az izmok természetellenes módon feszülnek, zsugorodnak. Ez eleinte csak izomeredetű eltérés, hosszú távon azonban a csontos, porcos, ízületi rendszerben is megmutatkozik. Az ellenszer a rendszeres mozgás, amely napjainkban nemcsak az iskolában töltött hosszú idő miatt hiányzik a gyerekek életéből, hanem azért is, mert a szabadidő nagy részét szintén ülve, kütyüzéssel, képernyő előtt töltik.

Sétára, kirándulásra, szabadidősportra, szabad mozgásra van szüksége egy gyereknek. Az izomrendszere nincs felkészülve több órányi ülésre, amit a minden napos testnevelés sem kompenzál.

Törökné Görög Zsuzsa hozzátette, hogy iskolás korban növekvő fizikai és szellemi elvárásokkal találkoznak a gyerekek, ez stresszhelyzetet okozhat, ami szintén testi tünetekhez, görcsös, feszült tartáshoz vezethet. Fontos, hogy a szülők észrevegyék a jeleket, és szakemberhez, ortopéd orvoshoz forduljanak, hogy mielőbb kezelni lehessen az elváltozásokat.

A görnyedt tartás kedvezőtlenül hat a gerincre és a többi ízületre, de emellett a mély levegővételt is korlátozza, ami a teljesítményre is hatással van. A láb szalag- és izomrendszere is gyengül, emiatt megváltozik a láb boltozatos szerkezete.

A könnyen észrevehető jelek közé tartozik, ha egy gyereknek előre esnek a vállai, emiatt a tenyerei nem befelé fordulnak, hanem hátra. Ideális esetben a test szimmetrikus képet mutat, jobb és bal oldalon egyformán helyezkednek el a csontok, a végtagok, ám tovább ront a helyzeten, ha oldalirányú eltérés is mutatkozik, ami észrevehető abból, ha a két váll nincs egy vonalban. A gerincferdülés sok esetben az egyoldalú terhelésre vezethető vissza, de tornával korrigálható.

A megelőzés érdekében tanácsos merevfalú iskolatáskával útnak indítani a gyereket, minél több mozgásra bírni, az idősebb gyerekeket pedig finoman figyelmeztetni, ha hanyag a tartásuk. Piszkálás helyett jobb a hiúságukra hatni. Törökné Görög Zsuzsa elmondta, hogy a kamaszoknál, különösen a lányok körében jellemző, hogy hirtelen megnyúlnak a csontjaik, az izomzatuk viszont nem követi ezt a gyors fejlődést. Kirívó esetben nekik fűzőre lehet szükségük.

Ahogy a test felső részében jelentkező elváltozások lefelé hatnak, úgy igaz ez az ellentétes irányba is, és a láb deformitásai is fokozatosan problémát okoznak a rendszer más részeiben. A lúdtalp szintén népbetegségnek számít, kialakulásában közrejátszik a kisgyerek korai talpra állítása, ami túlterheli a lábat mielőtt még a fiziológiás boltozat kialakulna, de a rossz cipő szintén károsan hat. A lúdtalp elkerülésében segít, ha egy gyerek sokat jár mezítláb egyenetlen talajon, fűben, kavicsos felületen, mert ez hozzájárul a lábfej izmainak erősödéséhez.

Sokat tehet egy szülő gyermeke egészségéért, ha biztosítja számára a megfelelő táplálkozást, és elegendő, pihentető alvásra is szükség van, mivel a porckorongok ez idő alatt telítődnek, távolítják magukat egymástól, az izmok pihennek. Kamaszok esetében ezt igen nehéz elérni, mert az ő biológiai órájuk felborul, éjszaka későn alszanak el, másnap viszont délig aludnának.

A mindennapok azonban nem ehhez igazodnak. A szülő felelőssége az, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket, észrevegye az elváltozásra utaló jeleket, de az is, hogy jó példával járjon elöl.