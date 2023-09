A spiritsEUROPE támogatásával létrejövő „(D)önts felelősen! Töltsd tele a nyarat!” kampánnyal azt bizonyították, hogy a szeretteinkkel töltött idő a meleg nyári estéken egy jó játékkal megfűszerezve, kevesebb alkohollal párosítva is garantálja a felejthetetlen élményeket. A felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos üzenetek több mint 900 000 felhasználóhoz jutottak el az idei három hónapos kampány során.

– Idén is egy nagyon sikeres kampányt tudhatunk magunk mögött, amivel csak Spotify-on összesen több, mint 160 000 embert értünk el a fiatal felnőttektől egészen az idősebb generációkig – foglalta össze a kampány eredményeit Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója.

– Az online edukációs kártyajátékunkban és a közösségi felületeken futó kihívásokban több százan vettek részt, az Italmérték közösségi média felületein közel 260 000 felhasználót értünk el, a médián keresztül pedig mintegy 500 000 emberhez jutottak el üzeneteink. Nagyon örülök, hogy a tartalmainkkal, valamint Kármán Odett influenszer együttműködésével is több tízezer embert tudtunk idén megszólítani. Egyúttal bízom benne, hogy sikerült bizonyítanunk, hogy a jó hangulathoz és az emlékezetes élményekhez nem szükséges a túlzott alkoholfogyasztás. A kártyajáték továbbra is elérhető marad az italmertek.hu oldalon, ezzel is segítve az okos (d)öntéseket.

Felelős (d)öntésekkel az értékes nyereményekért

Az online edukációs kártyajátékban a szövetség italmertek.hu weboldalán elérhető kártyák segítségével érdekes tényeket tudhattunk és tudhatunk meg ezután is az alkohol és a túlzott alkoholfogyasztás szervezetre gyakorolt hatásairól, a témához kapcsolódó legelterjedtebb tévhitekről. A közösségi oldalakon futó nyereményjátékban, az egyik kártyával kapcsolatos kérdésre kellett helyesen válaszolni, valamint megosztani a leghasznosabbnak ítélt lap tartalmát a komment szekcióban: a résztvevők között értékes Jegy.hu utalványokat sorsoltak ki.