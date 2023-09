130 ÉVE dühöngő égiháborúról adott érzékletes képet a Tolnamegyei Közlöny 1893. szeptember 24-i száma. „Múlt hétfőn délután egyszerre sötét fellegek vonták be a tiszta égboltot s oly hatalmas égiháboru tört ki, mely kánikulába is beillett volna. Vakító villámok czikkázták keresztül-kasul a fellegeken s hatalmas dörgések rázták meg a mindenséget, az ég szeméből pedig csak úgy csurgott a köny. A kifejlődött zivatar csakhamar szétverte a vásárosokat, akik bőrig ázva, távoztak Szegzárdról. A villám Szegzárdon és Őcsényben csapott le; előbbi helyen a Bartina-utczában egy élő fát hasogatott össze, utóbbi helyen pedig Péri Ferencz házát gyújtotta fel, mely a szakadó eső daczára is leégett. A legöregebb emberek szerint, kik az időjárás sajátságait mindig élénk érdeklődéssel és figyelemmel kísérik, azt tartják a szeptemberi villámlásról és menydörgésről, hogy az hosszú őszt jelent.”

130 ÉVE majdnem a derék igavonói tragikus sorsára jutott egy férfi, erről adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1893. szeptember 24-i száma. „A Duna hullámaiban. F. hó 20-án Pakson nagy szerencsétlenség történt. Ugyanis Nácz nevű paksi fuvaros itatási szándékkal behajtott a Dunába s a sebes ár elkapta a kocsit lovastul. A szegény párák a vízbe fúltak, míg a gondatlan gazda nagy erőfeszítéssel kimenekült a biztos hullámsirból.”

130 ÉVE halált okozó tűz tombolt Bölcskén – tudhatta meg az olvasó a Tolnamegyei Közlöny 1893. szeptember 24-i számából. „Folyó hó 16-án 7 órakor Bölcske község nyugoti részén óriási tüznyelvek tűntek fel a látóhatáron s a lakosság rettentően megijedve futott azon táj felé, hol a féktelen elem pusztított. A község mellett sűrűén összehalmozott szalmakazalok gyultak meg, egyik a másik után fogott tüzet. Ezer szerencse, hogy csendes idő volt, különben nagyon könnyen a községbe jöhetett volna a félelmesen pusztító elem fokozni azt a nyomort, melyet a legutóbbi tűzvész okozott. A tűz másnap reggelig tartott. Egy szegény öreg asszony és egy szép üszőbornyu bennégett.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja!