Az elmúlt évek enyhe telei miatt a mezei pocok rendkívüli módon elszaporodott, és kártétele a korábbiaknál jelentősebb problémát okoz a gazdálkodóknak, mondta dr. Vörös Géza, szekszárdi agrárszakmérnök.

A Nébih rendszeresen figyelmezteti a gazdákat az előírás szerinti védekezésre, hiszen a nem megfelelő védekezés súlyos károkat okozhat a természeti környezetben, és veszélyeztetheti a ragadozómadár-állományt is. A mezei pocok jellemzően a fátlan, nyílt területek, szántók, rétek lakója, azonban a nevével ellentétben nem csak a mezőgazdasági területeken telepszik meg, megjelenhet a fiatal erdősítésekben is, ahol a természetes úton magról kikelt, vagy sarj eredetű facsemeték még nem erősödtek meg. Kártétele tehát sokaknak óriási problémát jelent.

Szinte háromhetente szaporodik

A mezei pocokról köztudott, hogy rendkívül szapora. Gyakorlatilag a tél végétől késő őszig több alkalommal, akár tízszer is utódokat hoz a világra. Egy pár szaporulata akár 150-200-ra is tehető. A pockok felszaporodásában a faji sajátosság mellett az időjárásnak is kiemelt szerepe van, hiszen a hosszú ősz az enyhe és csapadékszegény tél majd a korai tavaszodás optimális feltételeket teremt számukra, mondta a szakember.

– Mindezek mellett a védekezésben fontos szerep jut az agrotechnikának a megfelelő talajmunkának, mivel a tarlóhántás elmaradása, egyes területek ugaron hagyása mind kihathat a pocokállomány felszaporodására.

Folyamatos rágásával számtalan növényt tönkretesz, ezért veszélyes károsítónak számít. Főleg a növények zöld részeit fogyasztja, de megeszi többek között a termést, magot, virágot, gumót, hagymát is. A Nébih korábbi közlése szerint a mezei pocok túlszaporodása (gradáció) általában 3-5 évente figyelhető meg.

Idén November 16-ig lehet alkalmazni a klórfacinon rágcsálóirtót az utóbbi években rendkívüli módon elszaporodott pockok állományának kordában tartására. Fontos, hogy a kezelés kizárólag növényorvos felügyeletével történhet. A táblán a lakott járatok számát előzetesen fel kell mérni, és azt adatlapon rögzíteni is kell. A növényorvos által kitöltött adatlapot a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalban jóvá kell hagyatni.