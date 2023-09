Lassan öt év ismeretség után már anélkül is tudom, hogy elkezdte, hogy azt külön mondaná - ilyenkor sokkal ingerültebb és energikusabb. A diéta célja, hogy megszabaduljon a fölös kilóktól, ami nagyon is hatásos, de az a baj, hogy csak ideig-óráig működik.

Persze nem is csoda, hiszen egy hónap koplalás után ugyanúgy visszatér a normál étrendjéhez. Ő is tudja, hogy ez így nem jó, de elmondása szerint inkább kibekkel két hónapot egy évben és megvon magától minden földijót, hogy az év nagy részében bármit megehessen. Végülis ez is egyfajta hozzáállás, az apró lépés is haladás.