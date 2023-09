Terápia 1 órája

Kókusz kutya látogatást tett az időseknél

A Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány munkatársa, Kaposi Edina Dorina terápiás kutyafelvezető és Kókusz nevű kutyusa látogatott el a bátaszéki Idősek Nappali Intézményébe, hogy a résztvevők megtapasztalhassák, milyenek is a kutyaterápia jótékony hatásai. Minderről a Bátaszék Most hírportál számolt be.

Mauthner Ilona

Kókusz, a terápiás kutya Forrás: Bátaszék Most Facebook oldala

Az idősek nagyon örültek a kutyusnak, hiszen egy rövid betekintést kaptak a négylábúak képzésével, oktatásával kapcsolatban, illetve hogy milyen területeken alkalmazható a kutyaterápia. Ezt követően játékos feladatok végrehajtása következett Kókusszal, a törpeuszkárral, ez az idősek körében nagy sikert aratott.

