A lehulló lombot érdemes összegyűjteni még ősszel, mert ha tavaszig várunk ezzel a feladattal, akkor a hó alatt rothadni kezdenek a levelek, és sokkal nehezebb lesz a begyűjtésük.

A lehullott lomb összegyűjtésének halogatása növényvédelmi problémákat is okoz, hiszen a lomb már sokféle kórokozóval, kártevővel lehet fertőzött, hiszen a növényvédelmi kezelések hatásideje inkább a vegetációs időszakra koncentrált. Azzal tehát, hogy elhordjuk a területről a lehullott lombot, egyben gyérítjük is a kertben telelésre készülő kórokozók és kártevők számát.

Ha nincs, akkor érdemes beszereznünk egy lombseprőt, ami könnyebb a gereblyénél, kevésbé mélyed a talajba, nagyobb a húzó-toló felülete, ezért sokkal alkalmasabb a lomb (ami könnyű, de nagy térfogatú) összegyűjtésére, mint a gereblye.

Néhány ezer forintért kaphatunk, de magunk is készíthetünk komposztládát, amelynek lényege, hogy alul hagyjunk egy ajtónyílást rajta. Így a felül bedobált szerves hulladék egymásra rakódik, és pár hónap elteltével alul már szedhetjük is ki belőle az érett, virágföldnek is kiváló komposztot.

Így az összegyűjtött lomb nem megy kárba hanem idővel visszakerülhet a természetes körforgásba a talaj tápanyagait gazdagítva.