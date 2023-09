Ismertette, hogy az ember és a kutya között gyakran igen szoros érzelmi kötődés alakul ki, következésképpen a kutyák társként, sokszor családtagként élnek együtt az emberekkel. Ezt az állatorvosi rendelőben sokan el is mondják. Ennek eredményeként, és mivel az állatlélektan tudománya is egyre ismertebbé válik, megjelent az antropomorfizálás jelensége, ami azt jelenti, hogy az állatoknak emberi jellemvonásokat tulajdonítunk.

Ennek vannak pozitív eredményei is, ha például a gyerekként vagy családtagként tartott kutya lelkiismeretes gondozásában, kezeltetésében stb. nyilvánul meg az antropomorfizálás, de előfordulnak hátrányos megnyilvánulások is, amikor a kutyáktól emberi magatartásmódokat várnak el, nagy lelki nyomás alá helyezve ezáltal az állatokat.

Az ember szempontjából a kapcsolat mindenképpen előnyös, hiszen a kutyák képesek elősegíteni akár az emberek közötti kapcsolatokat is (például a családon belül az állatra vonatkozóan egyetértő kommunikáció tud kialakulni), a vele való foglalkozásnak stressz csökkentő hatása van, a kutyák egészségesebb életmódra, mozgásra is késztetik az embert. Az idős emberek gyakran tekintik minden napi céljuknak a kutya gondozását, ezáltal az ő életminőségük, hangulatuk is javul, a gyerekek lelki fejlődésére pedig kifejezetten jó hatással vannak a kutyák.