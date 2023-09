Azonban még mindig nagyon sokan ilyenkor elfordítják a fejüket vagy lefagynak, holott nem csak az újraélesztéssel menthetünk életet. A Dunaújvárosban is magánpraktizáló dr. Juhász János fogorvos már több ilyen szituációba került, legutóbb egy, a 6-os úton történt súlyos autóbalesetnél. Meglátásai, tapasztalatai tanulságosak és megszívlelendőek.

Akár naponta olvashatunk olyan híreket, hogy egy-egy rosszullétnél, hirtelen szívmegállásnál laikusok siettek a bajba jutott segítségére, és a mentőszolgálat diszpécserének szakszerű iránymutatása alapján óriási szerepet játszottak a tragédia elkerülésében. Aztán felbukkannak olyan beszámolók is, hogy egy földön fekvő ember mellett akár fél óráig is elmennek a járókelők anélkül, hogy lehajolnának hozzá, mert elintézik azzal, biztosan csak részeg!

Sajnos ezt a fajta mentalitást nagyon nehéz megváltoztatni, ezért is fontos minden fórumon a segítségnyújtás, az újraélesztés elsajátításának fontosságáról beszélni, ami mondhatjuk, állampolgári kötelesség is. Ezért is kereste meg lapunkat dr. Juhász János Dunaföldváron élő, Dunaújvárosban is rendelő fogszakorvos, aki élete során már nem egy „meleg” helyzetbe kerülve tudta, mit kell tennie.

Évekkel korábban Horvátországban mentett ki a vízből és élesztett újra sikeresen egy strandolót nagy küzdelem után, nem egy karambolnál az elsők között érkezett a helyszínre, s éppen ilyen helyzetbe került április végén is, amikor a hatos úton Baracsnál történt súlyos baleset. Árokba, fejtetőre borult egy autó, amiben négyen utaztak, később a helyszínre több mentőhelikopter is érkezett – szerencsére mindenki felépült a balesetből.

A közösségi médiában természetesen elindul egyfajta kommentháború az esetről szóló hír alatt, ezt unta meg dr. Juhász János, és egy bejegyzéssel jelentkezett. Többek között ott is leírta, egymás ostorozása és az okoskodás helyett mit is kell(ene) tenni ilyen helyzetekben.

