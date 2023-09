– Amikor a gyerekek velem voltak, fontosnak tartottam, hogy őket is odavigyem az ilyen személyekhez, hogy hadd öleljék meg a gyerekeket is, hiszen láthatóan ez sokat jelentett a fogyatékkal élő rajongóknak – emlékezett vissza Szandi, aki jól tudja, van olyan előadó, aki kiköti, hogy kétméteres körzetébe ne is engedjék a nehézséggel élő rajongóit. – Értetlenül állok az ilyesmi előtt. Akkor miért vállalja el a részvételt az illető egy ilyen rendezvényen? – tette fel a kérdést az énekesnő, aki szerint ez így nagyon nem szép, nem őszinte. – Nekem teljesen természetesek ezek a gesztusok – fogalmazott. – Egyszer élünk, ráadásul nem is olyan hosszú ideig, akkor szeressük és segítsük egymást – hangsúlyozta.

Örömmel jegyezte meg, úgy tűnik, hogy a gyermekeinek sikerült tovább adnia a példát. Egy történetet is elmesélt arról, hogy legkisebb gyermeke, a 17 éves Csabi, aki évekig táncolt az Experidance táncakadémián, nemrégiben tudta meg, hogy a profi tánccsoport egyik tagja korábban egy balesetben komolyan megsérült, lebénult és kerekesszékbe került. Csabát nagyon megérintette, és mivel 16 éves korától – miként Szandi és szintén zenész férjével, Bogdán Csabával közös valamennyi gyermekük – diákmunkával keres némi pénzt a gimnázium mellett, támogatást utalt az alapítvány számlaszámára a táncos gyógykezelésére, akik nem adja fel, hogy meggyógyuljon. – Csabi bennünket, a szüleit is arra kért, hogy támogassuk a szerencsétlenül járt táncost, amelyért nagyon büszke vagyok rá. Bármikor ilyesmit hallok, az jó érzéssel tölt el, hogy sikerült valamit átadnom, hogy őszintén, tiszta szívvel segítik a rászorulókat – fogalmazott.