50 ÉVE „száz gímszarvasbika esett terítékre a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaságban, ahol az utolsó negyedéhez érkezett a szarvasbőgés mostani évadjának vadászata” – közölte a Tolna Megyei Népújság 1973. szeptember 25-i száma. „Amint arról Parti Istvántól, az erdő- és vadgazdaság vadászati igazgatójától értesültünk, a trófeák közül 22 arany-, 23 ezüst- és 30 bronzérmes. A legerősebb zsákmányolt agancspár páratlan 28-as ágú, 13 kiló 75 dekagramm súlyú és 243 nemzetközi pontot kapott. Ezen kívül még öt trófea érte el a 230 internacionális pont körüli szintet, ami az aranyérmes agancsok sorából is kimagaslik. Az idei szarvasbőgési idény vadászati eredménye a tavalyinál sokkal kiemelkedőbb, mert már eddig nyolccal több az aranyérmes trófea.”

50 ÉVE villámlás okozott nagy bosszúságot a Szekszárdon és környékén lévő televízió-előfizetőknek – számolt be az időjárás okozta kárról a Tolna Megyei Népújság 1973. szeptember 29-i száma. „Negyed nyolckor villám csapott a szekszárdi tévéátjátszó adóba, s emiatt egész este nem volt adás. Az adót távirányítással üzembe helyező és a működését ellenőrző szakemberek rögtön észlelték a zavart, és mert feltételezhető volt, hogy az energiaellátó hálózat hibásodott meg, nyomban értesítették a DÉDÁSZ-t. Az áramszolgáltató ügyeletéről az úton lévő szerelőkocsit rádión értesítették és az azonnal a helyszínre ment. Hamarosan jelentették is URH-rádión keresztül, hogy a reléadó energiaellátásában nincs üzemzavar. Másnap reggel Pécsről megérkeztek a Posta, Rádió és Televízió Igazgatóság szakemberei és megkezdték az üzemzavar elhárítását. Ezzel egyidőben bekapcsolták a 20 wattos tartalékadót, ami 9 óra 20 perctől már sugározta a Kabhegyről átvett műsort.”

50 ÉVE fegyverrel követelt italt magának egy férfi a sárszentlőrinci falatozóban. A falu közvéleményét élénken foglalkoztató esetet így foglalta össze a Tolna Megyei Népújság 1973. szeptember 30-i száma. „Sz. P. 47 éves helybeli tsz-tag szüret után szemmel láthatóan ittasan tért be a falatozóba. D. J. üzletvezető ezért tagadta meg – dicséretes határozottsággal –, hogy szeszes itallal kiszolgálja. Sz. sarkon fordult, hazasietett. Magához vette rég rejtegetett pisztolyát, és gyors léptekkel visszament a falatozóba. D.- nek szegezte a fegyvert, sőt a ravaszt is elhúzta. Lövés – szerencsére – nem dördült el. D. J. az életveszélyes pillanatban is bátran, férfiasan viselkedett. Legelsőként ő szegült szembe támadójával, a vendégek közül a legfürgébbnek P. J. bizonyult. Egyesült erővel sikerült Sz. lefegyverzése. A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Sz. P. előzetes letartóztatása mellett folytatja a nyomozást.”

