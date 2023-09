60 ÉVE „a szarvasbőgéses erdő szeptemberben lezajlott drámai nyomaira talált Bosznai Miklós, a szekszárdi vadásztársaság tagja a sötétvölgyi rengetegben levő Haramia-forrásnál” – jelent meg a tudósítás a Tolna Megyei Népújság 1963. október 2-i számában. „A forrás melletti dagonyában kimúlva feküdt egy szép agancsú szarvasbika. A gím nyakát elgennyesedett daganat csúfította. A vadászok és az erdészek megállapítása szerint egy gyilkos agancsú vetélytársa szúrta át a nyolc-kilenc évesre becsült állat torkát a napokkal ezelőtti párviadalban. A súlyosan megsérült szarvas a forrásnál hűsítette lázasan égő sebét, s aközben érte a vég.”

60 ÉVE másodszor is virágzó almafáról adott hírt a Tolna Megyei Népújság 1963. október 3-i száma. „Nemrég hallottunk híradást arról a rádióban, hogy Békés megyében az egyik községben másodszor is virágzásnak indult egy aimafa. Tegnap kaptunk hirt arról, hogy ilyen megyénkben is előfordul. Múlt hét péntekén lettek figyelmesek Virág Istvánék portáján. Fácánkert, Júlia-majorban arra, hogy az az almafa, amelyik már levelét is lehullatta szeptemberben, most újra bimbókat növeszt. Tegnap reggelre pedig teljes virágdíszbe öltözött az aimafa, amelyben csupán az a furcsa, hogy ugyanakkor egy szál levele sincs a fának.”

60 ÉVE „Aki saját magát gázolta el” címmel jelent meg egy híradás a Tolna Megyei Népújság 1963. október 3-i számában. „Furcsa balesetet szenvedett saját hibájából, ittassága miatt P. J. kordélyos Szekszárdon. P. munka közben oly sok italt fogyasztott, hogy berúgott. Ezután tovább dolgozott, s az italos ember menetközben leesett a bakról. A kocsi keresztül ment a magatehetetlen emberen. Súlyos sérüléssel kórházba szállították.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja!