100 ÉVE a földmívelésügyi miniszter is megtisztelte jelenlétével a Tolnatamási és Vidéke Lótenyésztő Szövetkezete lódijazását, kocsi- és síkversenyét, illetve az Országos Magyar Gazdasági Egyesület ugyancsak ekkor Tamásiban tartott, őszi állattenyésztési vándorgyűlését – számolt be Nagyatádi Szabó István látogatásáról a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 29-i száma. A tárca vezetője beszédet is tartott, „őszinte elismerését nyilvánította a bemutatott anyag jósága és a gazdák értékes munkássága felett és kijelentette, hogy a kormányzat minden lehetőt el fog követni a tolnatamási szövetkezetben tömörült lótenyésztő gazdák támogatása érdekében.”

100 ÉVE „kegyeletes, lélekemelő ünnepség volt f. hó 23-án Bátaszéken” – tudósított az eeményről a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 29-i száma. „Ezen a napon leplezték le és szentelték fel a kétszáznál több bátaszéki hősi halott emlékezetére felállított emlékművet. (...) A kormányzó képviselőjét Parth Adolf főjegyző üdvözölte lendületes szavakkal, többek közt a következőket mondván: És milyen varázserő rejlik ebben az emlékműben, olyan, melynek hatása alul senki ki nem vonhatja magát. Egy kép rögződik meg képzeletünkben, mely onnét többé el nem távolÍtható, abból ki nem törölhető, az t. i., hogy a bátaszéki elesett hősüknek a négy harcmezőn szétszórt csontjait összeszedtük és hazahoztuk, hazai földben megszentelt közös sírba helyeztük azokat, amely közös sir felett emelkedik ez az emlékoszlop a kettős kereszt jelképében hirdetvén a szivekben élő és az elesett hősök és velük együtt a magyar nemzet feltámadásába vetett törhetetlen hitet és reményt.”

100 ÉVE is nagy találékonysággal igyekezett a vármegye székhelye növelni bevételeit – nyugtázhatja az utókor olvasója, belelapozva a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 29-i számába. Ott ugyanis ez szerepel a hírekben: „a Szekszárd városi képviselőtestület legutóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy a szállodai szobákra 20 százalékos szállodai adót vet ki. E véghatározatot f. évi október hó 1-én életbe léptetik és ezen adóból a város tetemes jövedelemre számít.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja!