Amikor az ember dühös vagy haragos, azaz az érzelmei vezérlik, jobb tisztában lenni a ténnyel, hogy ebben a pillanatnyi állapotban az érzelmek lehetnek elfogultak, és bizony a valóságot igencsak el tudják torzítani. Ezért ilyen lelkiállapotban ne hozzunk fontos döntéseket, vagy ne mondjunk olyan dolgokat, amelyeket később megbánhatunk.

Úgy vélem, a düh az érzelmek közül az egyik legrosszabb. Gondoljunk csak bele, ha az ember egy dühöngő személyt képzel el maga előtt, akkor mindenképp olyan valaki jut eszébe, aki tombol. Semmiképpen sem vált ki jó érzést még csak a gondolata sem, vagy éppenséggel az, ha tényleg szembe találkozunk egy ilyen személlyel. A sors keserű fintora viszont az, hogy külföldi felmérések alapján az erre hajlamos emberek sikeresebbek a munka világában, mint az átlag.

Ott van például a világ egyik leggazdagabb embere, Bill Gates, akit bizony az alkalmazottai az elviselhetetlen jelzővel illettek, de ugyanilyen volt Steve Jobs is, az Apple atyja. Az üzleti életben bizonyára fel kell venni egy bizonyos attitűdöt, ami finoman szólva is elég goromba, de kérdés, hogy mondjuk ezek az emberek ezt a stílust vajon a magánéletükbe is átviszik-e?

Akárhogy is, szerintem jobb megközelítés lehet az, ha higgadtak próbálunk maradni minden helyzetben. Ez mindenképp jót tesz az egészségünknek. Mielőtt reagálunk egy haragot vagy dühöt kiváltó eseményre, hagyjunk időt, hogy tiszta fejjel gondolhassuk át a dolgokat. Így lehetőségünk van racionálisan gondolkodni, tárgyilagosan megítélni a helyzetet, és mérlegelni az esetleges döntéseket. Hiszen nem véletlenül mondják, hogy a harag rossz tanácsadó.