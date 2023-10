A sütőtök tele van vitaminokkal, mint például A- és C-, E-, B2-vitaminnal. Tartalmaz magnéziumot, vasat, a kalóriatartalma pedig viszonylag alacsony. A sütőtök megvásárlása előtt érdemes tudni, hogy a kemény, vastag húsú, rövid, vastag, de száraz kocsányú tököt érdemes választani. Szeletelt töknél vastag húsú, narancssárga színű, szintén kemény húsú darabokat keressünk. A sütőtök viszonylag igénytelen zöldség, ha elég hideg helyen, például a pincében vagy a kamrában tároljuk, hónapokig is eláll. Ha felbontottuk, becsomagolva a hűtőben még néhány napig fogyasztható. A Grátisz az idei őszi szezonra a sütőtökkrémlevest kiemelten ajánlja, elkészítési ideje gyors, háromnegyed óra alatt megvan, és olcsó is. Íme a recept négy fő részére.

Hozzávalók:

60 dkg sütőtök,

1 szál póréhagyma,

3 db burgonya,

víz,

4 erőleveskocka,

gyömbér,

só, bors,

2,5 dl tejszín.

Elkészítés: A sütőtököt és a burgonyát lehéjazzuk, megmossuk és kockára vágjuk. A póréhagymát megtisztítjuk és felkarikázzuk. A zöldségeket fazékba tesszük, és felöntjük körülbelül 2 liter vízzel. Amikor gyöngyözni kezd, belemorzsoljuk az erőleveskockákat, és fedő alatt, takaréklángon körülbelül 15-20 perc alatt puhára főzzük. 10-15 kocka főtt burgonyát kiveszünk a levesből, a többit turmixgépben a tejszínnel összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, megvadítjuk egy kis gyömbérrel, beletesszük a főtt burgonyakockákat, majd rottyantunk egyet az egészen. Apróra vágott pirítóssal és reszelt sajttal tálaljuk.

Forrás: Mindmegette