Az első szivarozás élménye meghatározó – hangsúlyozta Dobos Dávid. Nem újkeletű hóbort, mégis megnézik az embert, ha szivarra gyújt cigaretta helyett. Az első Tolna vármegyei szivartalálkozó szervezője lapunknak elmondta, bár manapság már nem szivaroznak annyian, igény volt már a régióban az első ilyen jellegű találkozó megszervezésére:

– Sajnos eddig csak főként Budapesten volt lehetősége az embernek egy igényes találkozóra eljutnia, ezen szerettem volna változtatni azzal, hogy a dél-dunántúli régió számára elhoztam az eseményt ide, Magyarország legjelentősebb borvidékére is – emelte ki a szervező, Dobos Dávid. Úgy gondolom, a Fritz tanyán pedig meg is találtuk az erre legalkalmasabb helyet, itt akár több mint százan is békésen szivarozhatunk és cserélhetünk eszmét a szivarozás nagyjaival. Az egészet úgy kell elképzelni, mint egy baráti összejövetelt, szivarozással kiegészítve.

Dobos Dávid Magyarország legjelentősebb borvidékén, Szekszárdon szervezte meg a régió első szivar találkozóját (Fotó: Makovics Kornél)

A rendezvényen két izgalmas előadás is elhangzott. Az egyik előadó a magyar box élet meghatározó alakja volt, Csötönyi Sándor, aki közel negyvenöt éve kezdett szivarozni. Elmesélte, hogy annak idején magától Fidel Castrótól is kapott szivart. – A box egyesület egykori elnöke abban a szerencsés helyzetben volt, hogy annak idején a rendszerváltás előtt kapott már szivart diplomáciai célból egyenesen Kubából.

A másik előadónk szintén hatalmas hírességnek számít a köreinkben, ő nem más mint Horváth Gergely szivar sommelier, aki a kubai szivarok múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélt. Róla érdemes tudni hogy 2017-ben megszerezte a “Master of Havana Cigar” fokozatot a Hunters & Frankau Habanos Academia képzésén belül.

A Master of Havana Cigar egy felsőfokú tanúsítvány a Havanna szivarok világában, mely a ma megszerezhető legkiterjedtebb és legnagyobb kihívást jelentő képesítést jelenti. A vizsga a kubai szivaripar minden aspektusára kiterjed, beleértve a világ legjobb dohányának termesztését, a havannai szivar márkákat és a vitolák (méretek) széles skáláját. A vizsga olyan kulturális és történelmi témákat is érint, mint az amerikai kereskedelmi embargó és az Egyesült Királyság jogszabályai.

A jelöltektől elvárják azt is, hogy alapos ismereteket mutassanak be a Habanos szivarok ajánlása és felszolgálása terén. A jelölteknek közel kétszáz kérdésre kell válaszolniuk, amelyeket öt kategóriába sorolják. Végül a jelöltek szóbeli és gyakorlati vizsgán vesznek részt a Hunters & Frankau igazgatótanácsának három tagja előtt, ahol szivaros tudásukat ismét teljes mértékben próbára teszik.

A 75 százalékos megfelelési pontszámmal csak a legavatottabbak kapják meg a "Master of Havana Cigars" címet, és akiknek ez sikerül, azok minden bizonnyal egy elit csoportba sorolhatják magukat. Horváth Gergely szivar sommelier már a tanúsítvány megszerzése előtt is London több nívós helyén dolgozott mint szivarszakértő és menedzser, jelenleg egy nagy múltú cég menedzser-helyettese.