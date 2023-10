A jellemző fajták: a Nagydobosi, Kisdobosi, Hokkaido, Kanadai vagy az Orange, írta az agrarszektor.hu.

A betakarítások már elkezdődtek, aktív a feldolgozóipar is a tökfélék vonatkozásában is. A termelők elég változatos formában értékesítenek. Egyrészt kiskereskedelmi láncokhoz is bejutnak, megjelennek a tökfélék a hagyományos piacokon és a feldolgozóipar részére is szállítanak, majd később akár bébiétel formájában is találkozhatunk vele. Vidéken régen a sütőtököt a háztáji gazdaságokban a sütésen kívül takarmányozási célokra használták.

Ez ma már nem jellemző, a téli időszakban egyre több étterem kínálatában is megjelenik, így ez értékesítési irány akár 15 -20 százalékos is lehet. Az idei minőség kiváló, hiszen a szeptemberi meleg kedvezett annak, hogy jó minőségben érjen be a sütőtök és kellemes, édes ízzel párosuljon. A faragni való dísztökök termesztése is egyre népszerűbb, mivel nálunk is divatba jött a Halloween, ami ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján.

A töklámpásnak szánt tökök fogyasztásra alkalmatlanok, tulajdonságuk, hogy puhább a héjuk, így faragásra viszont kiválóak. A Föld trópusi területein és ma már a mérséklet éghajlati övben is megtalálhatóak a tökfélék. Származásuknak és a hagyományoknak megfelelően Amerikában ma is jóval nagyobb a „kultuszuk”. Egykor az észak-amerikai indiánoknak a tökfélék alapvető élelmiszernek számítottak. A fajok szelekciójával, keresztezésével az USA-ban már régóta foglalkoznak.

Napjainkban azonban a tökféléket Ázsiában termesztik a legnagyobb mennyiségben. 2021-es felmérések szerint a tököt már akkor több mint 110 országban termesztették, és az éves termés mennyisége meghaladta a 27 millió tonnát. A világ legnagyobb tök termelői közé tartozik Kína, Paraguay, Ukrajna, Oroszország és az USA.