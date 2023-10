Egy friss kutatás szerint ugyanis hazánkfiai és lányai egyre rosszabbul alszanak. Azaz, a korábbi időszakokhoz képest manapság esténként egyre nehezebben jön álom a szemükre. A vizsgálat szerint ennek több oka van. Közrejátszik a klímaváltozás és – bármennyire is meglepő – az óra átállítás is. Utóbbi hatását éppen most nyugtázhattuk, illetve érezhették meg azok, akik emiatt a megszokotthoz képest vagy korábban, vagy későbben keltek ki ágyukból.

Mindenesetre, az említett okok mellett is találhatunk bőséggel olyan tényezőket, melyek megakadályozzák, hogy éjszakánként percek alatt Morpheusz – az álom görög istene – karjába dőljünk. Nagyon sokan éppen elalvás előtt gondolják át azt a sok kellemetlenséget, ami napközben történt velük. Ez a gyakorlat hibás, feltétlenül elkerülendő. Hiszen a lista olyan hosszú lehet, hogy összegzése eltarthat akár hajnalig is. A mellékhatások pedig újabb álmatlan éjszakákat eredményezhetnek.

Vannak persze szerencsés alkatú álmatlanok is, akik este tízkor lefekszenek, reggel hatkor nagy nehezen elalszanak és fél hétkor már frissen, kipihenten ébrednek. A nagy többség azonban nem ilyen. Nemrég a televízióban is joggal panaszkodott egy megszólított személy, hogy milyen rossz alvó. Immár több, mint kilencven éve …