Ősszel is rengeteg programlehetőség, izgalmas kirándulóhely vár felfedezésre – és még az országhatárt sem kell hozzá elhagyni. Legyen szó egynapos hétvégi kirándulásokról, hosszú hétvégéről vagy távmunkáról egy csendes kis házban.

Vártúra – nem csak osztálykirándulós program

A budai vagy az egri várat senkinek sem kell bemutatni, de az ország számos egyéb, olykor kevésbé ismert várral és kastéllyal is büszkélkedhet. Barátokkal, családdal is remek kikapcsolódás lehet egy-egy várat meglátogatni, és annak környékén kirándulni. Ősszel is gyönyörű például a dégi Festetics-kastély angolkertje, ahol megtekinthető a pár éve rekonstruált Hollandi-ház is. De egy kirándulással összekötve, festői környezetben gyönyörködhetünk a füzéri, a somoskői vagy a sümegi várban is. Budapestieknek pedig remek hétvégi célpont lehet a kiscelli kastély és parkerdő, vagy a méltán híres gödöllői Grassalkovich-kastély.

Fedezzük fel városainkat

Ha még a karácsonyi őrület előtt egy kis kikapcsolódásra vágyunk, a városlátogatás ideális program lehet, és ehhez nem feltétlenül kell külföldi utazásban gondolkozni. Új, izgalmas nézőpont lehet, ha vidékiként egy még felfedezetlen hazai nagyvárost, nagyvárosiként pedig egy kisvárost veszünk célba.

Nagyvárosaink sok izgalmas látnivalót, programot és gasztro élményt kínálnak ősszel is. A vásározás és kulináris élmények kedvelőinek érdemes becélozni egy-egy őszi gasztrofesztivált, például a több napos Csabai kolbászfesztivált, de a Káptalantóti Liliomkert piac sem zár be a nyári szezon végével, ha Balaton-környéki kikapcsolódásra vágyunk. Családosoknak pedig érdekesek lehetnek az október végén több városban is megrendezett tökfesztiválok, tökfaragás köré szervezett programok.

Vidéken élőknek Budapest fel- vagy újrafelfedezése is izgalmas lehet, ráadásul ilyenkor már kevesebb a turista, de programból még mindig megszámlálhatatlan mennyiséget kínál a főváros. Adja magát a fürdők felfedezése, szép időben pedig a libegő vagy a gyermekvasút is jó program. A múzeumok, kiállítások közül a World Press Photo kiállítás november elejéig látogatható, illetve szeptembertől új kiállítással várja a látogatókat a Light Art Museum. A fővárosi állatkertben pedig november 30-ig kedvezményes a belépő a szépkorúaknak, ami a városligeti játszótérrel és kürtőskalácsozással összekötve az egész családnak izgalmas kikapcsolódás lehet.

Eljött a workation ideje

Az év vége felé már nem mindenki bővelkedik szabadnapokban, vagy egy hosszabb karácsonyi töltekezésre tartalékolja a megmaradt napokat. Azoknak, akik online is elláthatják a munkájukat, remek alternatíva lehet a workation, amely a "work" (munka) és a "vacation" (vakáció) szavak és tevékenységek kombinációjából származik. Ez az újfajta utazási típus azoknak is megoldás lehet, akik az inspirációt a környezetváltozásban keresik. A mára egyre elterjedtebb távmunka, és a technológia fejlődése erre remek lehetőséget nyújt, ha rövid időre kombinálnánk a belföldi utazást és a munkát.

A városi közegből kiszakadni és kirándulni vágyóknak a workationhöz ideális helyszín lehet egy erdei kisház, például a Dunakanyarban és környékén, vagy az Őrségben egy felújított parasztház, de a főszezon végével a népszerű üdülőhelyeken is megfizethetőbbek a nyaralók. Bármilyen helyszínt is választunk a távmunkás elvonulásra, fontos előzetesen egyeztetni a szálláshellyel, hogy milyen a mobilhálózati lefedettség, ezzel elkerülve a kellemetlen helyzeteket, például hogy nem tudunk bejelentkezni egy fontos meetingre.