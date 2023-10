Az embernek kedve támad kimozdulni a lakásból, sétálni, kirándulni, vagy csak úgy üldögélni a padon és nézni a sárgás, barnás, vöröses leveleket. Igazi őszi idill. De ahogy felmelegszik a levegő húsz fok környékére – mint egy Hitchcock filmben – mindez horrorrá változik.

Elképesztő mennyiségű poloska kerül elő. Nekem a Madarak című film jutott eszembe róla. Ellepnek, rám ugranak, a ruhámra, hajamra szállnak, a falakat is beterítik. Az ember menekülne előlük, de nem tud, bemennek utánunk a lakásba is.

A szakemberek azt mondják, erre fel kell készülni, mármint arra, hogy olyan rovarokkal, vírusokkal, betegségekkel is találkozunk majd a jövőben, melyekről addig csak hallottunk.

Megtapasztaljuk, hogy milyen kicsi is a Föld, amelyen élünk. Hozzuk, visszük gyümölcsökkel, zöldségekkel, különböző szállítmányokkal a világ egyik végéből a másikba az addig ismeretlen rovarokat, lényeket.

Nagy tehát a felelősségünk, amit most itt elrontunk – gazt, limlomot égetünk, a lefolyóba öntjük az elhasznált étolajat, szennyezzük a környezetünket a sok műanyaggal – annak a következményeit nem csak mi szenvedjük el, hanem egy másik földrész lakói is. És fordítva is így van ez. Mindenki csak egy kicsit ront a helyzeten, a végeredmény pedig beláthatatlan.