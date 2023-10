A rendezvény valóban a középkori királyi vacsorák hangulatát idézi, és ebben segített az is, hogy az idén a II. Géza Gimnázium diákjai közül megválasztott király és királyné köszöntötte elsőként a vendégeket.

A Kalász János Városi Sportcsarnokban kialakított rendezvénytér idén is megtelt vendégekkel. A jegyek hamar elkeltek, és a környékbeli településekről is jöttek bőven a különleges ízeket kedvelők. Sőt, a határon túlról is, hiszen Bátaszék testvértelepülései is bővítették a kínálatot ételeikkel. A nagysallóiak felvidéki ételeket készítettek, így például sült kacsát. A székelyek málét, tejfölös csirkét, a cigányok egyben sült malacot, a svábok töltött káposztát főztek, rétest sütöttek óriási mennyiségben, de a Bátaszéken élő népcsoportokhoz civilek, egyesületek, intézmények, önkormányzatok, horgászok, tűzoltók is csatlakoztak. A több száz fős tömeg ezekből kóstolhatott.

Az esemény úgy zajlott, hogy mindenki elfoglalta a helyét, majd II. Géza király és Eufrozina királyné és kísérete bevonult. Miután köszöntötték a vendégeket, elfoglalták helyüket a főhelyen. Ezt követően a székely unokák korhű táncbemutatót tartottak, majd a 13 civil és nemzetiségi csoport bemutatta ételkínálatát. Ezt követően kezdődött a dínomdánom.