Kirándulással összekötött gyűjtögetés

Itt az ősz és sokan nem is tudják, hogy már egy kirándulás alatt összegyűjthetnek akár több ezer forint "zsebpénzt" is, ami bárkinek jól jöhet a konyhára. Mivel már javában lehet a csipkebogyót, vadgesztenyét, kökényt és a bodza bogyóját szüretelni, így megnéztük, mennyit is fizetnek egy-egy kiló termésért. Így, ha ügyesen gyűjtögetünk, nagyobb összeg ütheti a markunkat - számolt be erről a Helló Vidék hírportál.

A csipkebogyó magas C-vitamin tartalmánál fogva erősítő, „roboráló” hatású gyógynövényünk. B-vitaminokat, színanyagokat, gyümölcssavat, cukrot és cserzőanyagot is tartalmaznak érett, piros termései. Vitaminpótlásra, a napi ajánlott bevitel fedezésére használható a megfázásos, fertőzéses téli időszakban. Fogyasztása önmagában és más gyógynövényekkel – például hibiszkusszal- tea formájában, vagy étrend-kiegészítő, vitamin készítmény formájában ajánlott. Kellemes íze miatt az élelmiszeripar is használja, azonban csak a hőkezelés nélkül készült csipkebogyó készítményeket javasolt fogyasztani vitaminpótlás céljából, mivel hatóanyaga, a C-vitamin, hőérzékeny. Teaként alkalmazva ezért nem forrázatot, hanem hideg vizes kivonatot készítünk a csipkebogyó húsából: azt szobahőmérsékletű vízzel leöntjük, 5-10 órán át állni hagyjuk, majd szűrés után fogyasztjuk. Adagolásával figyeljünk: nagy mennyiségben fogyasztva hashajtó hatása lehet. A teljesen érett, még kemény bogyókat érdemes leszedni, majd szárítani. A frissen szedett termés nem tárolható huzamosabb ideig, sem zsákokban sem halmokban, mert rövid idő alatt bemelegszik, ezért tiszta, portalan, huzatos, helyen ki kell teríteni és természetes vagy mesterséges úton megszárítani. Felvásárlási árát nézve 150-200 forintot adnak kilójáért. A kökény, vagy ahogy bizonyos helyeken hívják ekeakadály, boronafa, koronafa, kökönye, tövisfa, kökényszilva vagy zabszilva erdőszegélyek, cserjés mezsgyék, bozótok, mezőgazdasági területek határán előforduló közönséges cserje. Gyümölcse kerek kékes, hamvas felületű csonthéjas termés, húsa zöld színű, íze fanyar, savanykás. Gyógynövényként tavasszal gyűjtött virágai és ősszel szedett termései miatt használjuk. Értékes hatóanyagai eltérőek a növényrészekben: a virágok flavonoidokat, procianidineket tartalmaznak, a termések ezzel szemben cserzőanyagokat, C-vitamint, cukrot, pektint, szerves savakat és festékanyagokat. A kökény termésének gyűjtésének ideje ősszel jön el. Az optimális időpont ehhez az időjárás függvényében változik, meg kell várni vele az első fagyokat, hogy a dér megcsípje bogyókat. Ekkor a termések fanyarsága csökken, enyhén édeskéssé válnak és megpuhulnak. Begyűjtés után a termések aszalókban száríthatók, vagy további feldolgozásra használhatóak: likőr, kocsonya, befőtt, mártás, dzsem és gyümölcsbor is készülhet a kökény termésből. Felvásárlási ára 150 forint körül alakul kilónként, így ebből jóval többet kell gyűjteni, ha akarunk egy kis plusz pénzt keresni.

