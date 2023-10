– Az az öröm, amit másokkal is meg tudunk osztani, az az igazi boldogság! – kezdte köszöntőjét Filóné Ferencz Ibolya a Bartók Béla Zeneiskola dísztermében tartott szombati ünnepségen. Bonyhád polgármestere úgy vélte, egy civil szervezet életében három évtized jelentős idő, pláne akkor, ha mindez tartalmasan telik.

Márpedig a bonyhádi csoport aktív és tettre kész, ezt bizonyítják a nevükhöz fűződő karitatív akciók is, amelyekben szervezőként, vagy segítőként működnek közre az év legtöbb napján. Filóné Ferencz Ibolya megköszönte, hogy harminc éve töretlenül és önzetlenül segítik a rászorulókat.

– Egy polgármester mire lehetne büszke, ha nem arra, hogy az általa vezetett városban olyan polgárok élnek, akik fontosnak tartják a közösségért való cselekvést, másokra történő odafigyelést. Dr. Kiss T. Mária főorvos asszony kezdeményezésére indult el a csoport 1993-ban, amely azóta nagy utat járt be, de most is jó kezekben van Surján József irányításának köszönhetően. Isten éltesse még nagyon sokáig Önöket, további jó erőt, egészséget és példaértékű munkát lehetővé téve – fogalmazta meg a város polgármestere, akit követően dr. Kiss T. Mária szólt a hallgatósághoz.

A csoport alapítója felidézve a kezdeti lépéseket ugyancsak örömét fejezte ki a szervezet töretlen fennállásáért, és az ünnepségen is megköszönte mindazok munkáját és szerepvállalását, akik fontosnak tartották, hogy létrejöjjön és azóta is a vállalt szolgálata szerint működjön a csoport.