Kevesen tudják, hogy a magyarok virágot se vittek eredetileg a sírokra majdnem a huszadik századig. Ezt a szokást német hatásra vettük át a Monarchia idején, sokan – főleg a protestáns vidékeken – egészen a század közepéig ellenálltak a német hatásnak, és nem vittek virágot a sírokra. Talán ezért is jó, ha felidézünk néhány ősi szokást, amelyek hazánkban ehhez az ünnepkörhöz fűződnek.

Cselédfogadás: Egyes területeken ehhez a naphoz – a szomorú tartalmak mellett – némi vidámság is tartozott. Gyakori volt a két ünnep közt a mindszenteki legény- vagy leányvásár. Egyes helyeken ez volt a napja a cselédek, szolgálók felfogadásának is, béresek szerződtetésének. Azért volt ez így, mert legtöbb helyen halottak hetén szigorú munkatilalom volt érvényben, tilos volt mosni, meszelni, hisz a bűnök szennye a ruhába ragadna, a meszelt falat ellepnék a férgek. Valóságos őszi szünet volt a mezőgazdaságban, így volt idő és lehetőség megszervezni hasonló jeles eseményt. A vásáron aztán lehetett díszes gyertyákat vásárolni, amivel az este tovább ünnepelték a mindenszenteket.

Lélekharang: A Dunántúl egyes vidékein, ahol a falvakban külön harangláb volt, az emberek ezen a napon összegyűltek reggel a haranglábnál, s sorban álltak, hogy egymás után egyenként maguk húzzák meg a harangot. Jóformán egész nap sorban álltak, hogy úgymond „verset harangozzanak”, méghozzá mindenki annyit, ahány halottja volt. Amíg várakoztak, csendben imádkoztak holtaikért. A halottak estéjén az elhunytak emlékezetére országszerte egy, olykor két óráig szólnak a harangok.

Halottak terítéke, halottak étele: A néphit szerint a sírokat is azért kell megszépíteni, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Ma már ezek a háttértörténetek kikoptak a köztudatból, de a szokás megmaradt. A régi, magyar háztartásokban a sírok rendbetétele mellett a hazalátogató elhunyt lelkeknek egyes tájakon otthon meg is terítettek vagy legalább sót, kenyeret és vizet helyeztek az asztalokra. A varázslatos őszi színeknek helyt kell adnunk az otthonunkban is

Az őszi dekor alapja a színválasztás: a barnától kezdve a zöldön át egészen a bronzba hajló narancssárgáig válogathatunk az új évszak árnyalatai közül. Amit a természetben megtaláltunk, az az otthonunkban is szépen mutat majd. Ilyenkor érdemes a díszpárnák huzatát lecserélni az ősz színeire, de jöhetnek a vastagabb plédek, ágytakarók, amik a meleg évszakban az ágyneműtartóban pihentek. Apró változtatások, amelyektől egy pillanat alatt kuckósabb hangulata lesz az otthonunknak.

A természet ilyenkor különös színekkel és formákkal örvendeztet minket, amelyeket kár lenne a lakáson kívül hagyni. A színes bogyók, a görbe faágak remek lakásdekorációként szolgálnak. Egy hétvégi, erdei séta során úton-útfélen kincseket találhatunk, amelyeket egy kisebb takarítás után már az otthonunkba is bevihetünk. A dísztökök, a vadszőlő indái és a csipkebogyó már szep­temberben is elérhető, de a csoda szép őszi virágokkal is díszíthetjük a teraszt, asztalt.

A nyár beköszöntével a lakásban található textileket valószínűleg egy könnyedebb verzióra cseréltük. Így érdemes lesz ezeket is újra lecserélni a sötétebb, nehezebb színűekre és anyagokra. Egy koszos, sötétebb árnyalatú, sütőtököt idéző narancssárgás-barnás színnel nem lehet mellé lőni, főleg, ha egy kis színt és különlegességet szeretnék az otthonunkba csempészni. Ez az árnyalat még télen is jól mutat, főleg, ha a karácsonyi időszakban az arany színeket preferáljuk jobban.

Forrás: Magyar Nemzet/Lakáskultúra