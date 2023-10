Könnyebb megszabadulni a felesleges kilóktól, ha olyan egyszerűen elérhető gyógy- és fűszernövényeket vetünk be ennek érdekében, melyek akár a kertünkben, az erkélyünkön is megteremnek, vagy a természetben is megtalálhatjuk. Ilyen többek között a csalán, a gyermekláncfű, a citromfű, a csipkebogyó, a menta, írja a mindmegette.hu.

A csalánt óvatosan és csak tiszta környezetből szedjük . A leveleiből készített főzetet ihatjuk magában, de rakhatjuk teakeverékbe is. Vitaminokban és ásványi anyagokban bővelkedik, az egyik legjobb vértisztító növény. Segít feloldani az anyagcseréből származó salakanyagokat, és ezek eltávolításában is támogatja az emésztőrendszert. Tisztítja a májat, kiegyensúlyozza a vércukorszintet és segít az emésztésben. Akár naponta ihatunk belőle, ha vízhajtásra, méregtelenítésre van szükségünk.

A gyermekláncfű a kertben gyakran megtalálható, kedves kis virág a fogyókúrázóknak is a barátja. Rendkívül jó hatással vannak az egészségre a szárában található nedv keserűanyagai, melyek gyulladáscsökkentő hatásúak, serkentik az emésztést és enyhítik az epe- és a májbántalmak tüneteit. Fokozza a vesék működését, így vizelethajtó hatása is van. Fogyasszuk teában vagy teakeverékben.

A citromfű amellett, hogy a levelekből főzött ital megnyugtat és harmonizálja a lelket, még serkenti az emésztést, az epeműködést, és megszünteti a puffadást is. Izzasztó és méregtelenítő hatása is erőteljes, így segít a gyomorrontás, gyomorsavtúltengés, hányinger és a felfúvódás leküzdésében is.

A csipkebogyóból készült tea rendkívül gazdag C-vitaminban, és kiválóan támogatja a fogyókúrát. Érdemes étkezés után inni belőle egy csészével, mivel ilyenkor segíti a zsír emésztését. Szabályozza a vércukorszintet és enyhe vízhajtó hatása is van. Elkészítésénél oda kell figyelni, hogy nem szabad forrázni, csak hideg vízben áztatni annak érdekében, hogy megőrizze vitamintartalmát. Rakjuk az összetört, felvágott bogyókat hideg vízbe, és hagyjuk ázni legalább 6 órán keresztül. Kellemes, fanyar íze van, ami rendkívül frissítő hatású.

A mentáról régóta tudják, hogy ez az egyik leghatásosabb gyógynövény, ami az emésztést segíti, ezért is isszák sokan étkezés után, frissítő teaként. Felgyorsítja az anyagcserét, megszünteti a kellemetlen teltségérzetet és a felfúvódást. Csökkenti a gyomorgörcsöket, kedvező hatással van az epeműködésre, így felgyorsítja a zsírok lebontását.