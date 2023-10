Az újabbnál újabb szoláriumgépekkel kapcsolatban sokaknak problémát okoz, hogy azokban ki van alakítva számukra egy testhelyzet, amibe bele kell helyezkedniük, ezért nem igazán tudnak forogni, hogy mindenhol egyenletes barna színűre süljenek. A szakemberek szerint azért érdemes próbálkozni, a kezeket lehet a fej felé tenni, valamint a popsit kicsit felhúzni, hogy fenék alatt is szép barnaszínű legyen a vendég, ne maradjon ott egy jól látható fehér csík. Természetesen az álló szoláriumok használata is megoldás lehet az egyenletes barnaság elérésében. A szoláriumok látogatói tudják, hogy szőrtelenítés után egy ideig kerülniük kell a a gépek használatát, valamint a szoláriumszemüveg és a helyben kapható krémek is hasznosak, utóbbiak segíthetik a megfelelő szín elérését.

Szekszárdon sok vendég duplán keni magát szoláriumozás előtt. Este mindenképpen használ testápolókrémet, majd másnap a szalonban közvetlenül szolizás előtt szolikrémet. A szolárium ugyanis szárítja a bőrt.

Nyári–Hegedűs Andrea, szekszárdi szoláriumtulajdonos lapunknak elmondta, hogy a vendégek a kávébarna színt szeretnék elérni, leginkább harmincöt év felettiek járnak hozzájuk, és hetente kétszer-háromszor tíz perceket barnulnak. Hozzátette, hogy Szekszárdon általában százhatvan-kétszáz forintba kerül a szoláriumozás percenként. A szoláriumbérletek vásárlásával csökkennek a percdíjak. Ismertette, hogy a vendégek az anyagi helyzetük miatt már nem járnak annyian szoláriumba, mint korábban.

Heldné Lacza Krisztina tolnai szoláriumstúdió tulajdonos lapunknak megerősítette, hogy az anyagiak miatt sokan lemondtak a szoláriumozásról, bár kedvük lenne hozzá. Szekszárdról is érkeznek vendégek, nők és férfiak egyaránt, mert náluk jóval kedvezőbb bérletárakat tapasztalnak. A vendégeik a nyári típusú barna színt szeretnék elérni, általában egy héten kétszer-háromszor szoláriumoznak, de van vendégük, aki egy nap kétszer is megy hozzájuk. Használják a szemüveget és szeretik a szolikrémet.

Fritz László, paksi szoláriumtulajdonos automata szoláriumokat üzemeltet, ahol a vendég automatának fizet, és mindent maga intéz. A szalonban kamerarendszer működik, reggel nyolctól este kilencig lehet szolizni. – Mi is tapasztaljuk az anyagi helyzet miatti forgalomcsökkenést. A vendégeink többnyire harmincöt év körüliek, hetente kétszer-háromszor járnak szoláriumozni. A szemüveget nem használják, inkább becsukják a szemüket. Minél barnábbak szeretnének lenni, lehetőleg kávébarnák – tette hozzá Fritz László.

Karagity Eliza bőrgyógyász-kozmetológussal idén nyáron készítettünk Podcast interjút a szoláriumozással kapcsolatban is, többek közt elmondta, hogy jobban javasolja a természetes fényt, abból is keveset, hogy elkerüljük a bőr öregedését és a korai ráncokat.