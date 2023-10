A hosszú nadrág, ami márciusban még kicsit talán nagy volt Jocókára, most ősszel már bizony bokavillantós lett, így a ruhák nagy része mehet selejtezésre. Na igen, de ilyenkor jön a nagy kérdés, mit kezdjen az ember a gönceivel?

Jó ötlet lehet elajándékozni, eladományozni őket, amit mi is éves rendszerességgel megteszünk a húgommal, azonban én is találkoztam már a problémával, miszerint a szervezet, amelynek szerettük volna elvinni a felajánlásunkat közölte, hogy jelenleg nem tartanak igényt a használt ruhaneműre. Az otthon vezetője elmondta, hogy az a baj, hogy az emberek nagy része sajnos olyan dolgokat visz be, amik szakadtak, kinyúltak, sok esetben koszosak is, sőt akár már teljesen használhatatlanok.

Ez valóban elgondolkodtató, hiszen ha valaki szeretne jót tenni, akkor azt érdemes jól is csinálni. Ugyancsak jó lehetőség az interneten megválni a ruhadaraboktól, vagy esetleg garázsvásárt szervezni. Utóbbit én is tervezem már jó ideje, és bevallom őszintén, azt vettem észre, hogy az emberek szívesebben vásárolnak adott esetben használt holmit a szomszédjuktól, mint egy vadidegentől. A garázsvásárban pedig nemcsak a kinőtt ruháktól válhatunk meg, de a régi játékoktól és megunt holmijainktól is, amik másoknak valóságos kincset jelenthetnek. A garázsvásárral csak nyerhetünk, ha mást nem, legalább összehozzuk a szomszédságot.