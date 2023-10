Több száz résztvevő érkezett az immár negyedik alkalommal megrendezett Tök Tanya – Pumpkin Patch eseményre a teveli Jáhn Pincénél.

– A kétnapos rendezvény alatt közel ezer fő látogatott el hozzánk, az ország minden pontjáról érkeztek vendégek, Győrből, Budapestről, Székesfehérvárról, Mohácsról, Pécsről, Kecskemétről, de még Miskolcról is – válaszolta kérdésünkre Jáhn Bálint tulajdonos, szervező. Az eseményen kicsik és nagyok is feltalálták magukat. A gyerekeknek különböző játékok álltak rendelkezésre a közel fél hektáros mediterrán kertben, ahol a játékok és a pazar panoráma mellett az érdeklődők fügét és gránátalmát is kóstolhattak, valamint levendulát is szüretelhettek.

A felnőtteknek borkóstolót szerveztek a pincében, valamint élő zene is emelte az őszi rendezvény színvonalát - a teveli Pancake duo country, pop és blues számokkal örvendeztette meg a résztvevőket. A legnépszerűbb programnak a tökfaragás és a traktorostúra bizonyult. Helyi termékek is kaphatóak voltak a helyszínen, házi készítésű levendula és fügelevél szörpöt kóstolhattak, valamint a résztvevők kézműves lángost és hamburgert fogyaszthattak.

Beküldött fotó

– Őszi workshop is volt, aki ki akarta élni kreativitását, őszi mézeskalácsformákat festhetett az arcfestés mellett. Jó volt látni a sok mosolygós, kedves embert, a csillogó szemeket, mindenki jól érezte magát. Szerencsére mindkét napon gyönyörű idő volt. Több programot is szervezek évente, a következő az október 28-i halloween buli lesz, ahol a jó hangulatról DJ gondoskodik, valamint 29-én a II. Teveli Halloween Fesztivál, amit egy másik helyi pincével közösen szervezünk meg – mondta Jáhn Bálint.