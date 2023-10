Ebben az időszakban érdemes ellenőriztetni az akkumulátort, a világítóberendezéseket és a fékeket is. A nyári ablakmosó folyadékot télire kell cserélni, és javasolt már most bekészíteni az autóba a jégoldó spray-t, jégkaparót, páramentesítőt – mondta el Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Reggelente a szabad ég alatt parkoló autók ablakai jegesek, párásak lehetnek. Mindig töröljük le a szélvédőt, hiszen a holtterekkel saját magunkat akadályozzuk a szabad kilátásban, és nem vesszük észre a párás ablak mögött érkező másik járművet vagy gyalogost.

Egy pillanat alatt megtörténhet a baj, amit ha alaposabbak vagyunk, meg lehet előzni. A visszapillantókat is tisztán kell tartani, amire jó megoldás lehet a vízlepergető, párásodásgátló fólia is. Létfontosságú, hogy elindulás előtt az autóban ülő összes személy csatolja be a biztonsági övet, és a gyerekeket koruknak megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben rögzítsük.