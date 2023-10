A szemüvegkeret kiválasztása előtt ki kell deríteni, hogy mi okozza a látásromlást. Az optometrista szakember megállapítja, hogy milyen dioptriájú szemüveglencsére van szüksége a tökéletes látáshoz, majd felírja önnek a megfelelő lencsét. Ha ez megvan, akkor már indulhat is, hogy beszerezzen egy stílusos szemüvegkeretet. Az optikus pedig nemcsak segít kiválasztani az arcformájához leginkább illő keretet, hanem el is készíti a szemüveget, és a keretbe igazítja a lencsét.

A választás fontos szempontjai közé tartozik, hogy a keret kényelmes legyen és illeszkedjen a stílusához. Viselje néhány percig a keretet, közben grimaszoljon, mosolyogjon benne és ellenőrizze, hogy eközben elmozdul-e az arcán.

A keret kiválasztásánál vegye figyelembe azt is, hogy mennyire lesz kitéve sérülésveszélynek (munkahelyen, sportolás vagy szabadidős tevékenység közben). Ha aktívabb életmódot folytat, akkor érdemesebb strapabíróbb műanyag keretet választania. A fém keretek pedig ezzel szemben könnyebbek és elegánsabb hatást keltenek.

Figyeljen rá, hogy a keret lefedje a látótere nagy részét, és miközben oldalra vagy fel-le tekint, ne nézzen ki a keretből! Készítsen telefonja segítségével szelfiket, hogy külső szemlélőként ítélhesse meg a kiválasztott keretet. Barátainak, ismerőseinek elküldve kikérheti véleményüket, tanácsaikat is.

Az online térben is már kényelmesen tesztelheti mindegyik szemüvegkeretet, ugyanis jó pár weboldalon egyfajta virtuális tükör segítségével online is felpróbálhatja a szemüvegeket.

Az újonnan megvásárolt szemüvegkeretet nagy valószínűséggel évekig hordani fogja. Ezért nagyon fontos, hogy olyat válasszon, amelyet nemcsak kényelmes viselni, hanem illeszkedik a személyiségéhez és az életmódjához is.

Egy kiegyensúlyozott és egészséges étrend fenntartása nemcsak az alakunk, hanem a látásunk miatt is rendkívül fontos. A szemnek rendkívül sokféle antioxidáns hatású vitaminra és tápanyagra van szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon.

Forrás: duol/origo