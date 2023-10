60 ÉVE ugyancsak kellemesen meleg időt hozott az ősz. Az eredmény nem is maradt el, erről adott hírt a Tolna Megyei Népújság 1963. október 22-i száma. „A hosszantartó ősz következtében másodszor is virágba borult a szilva- és a szederfa Sióagárdon. A Petőfi utca 22. szám alatt Szilágyi Istvánék portáján lehettünk szemtanúi ennek a ritka látványnak. A szilvafán nemcsak virágokat lehet látni, hanem egyre több, most még csak borsó nagyságú szilvát is, amelyek a másodvirágzás után fejlődtek ki. Ugyanitt a szederfa is a másodszori virágzás teljes pompájába öltözött. A Palánki Mezőgazdasági Technikum udvarán is hasonló látvány gyönyörködteti az arra járókat. Napok óta virágtól fehér a szilvafa.”

60 ÉVE a döbröközi templom festéséről tudósított a Tolna Megyei Népújság 1963. október 24-i száma. „1902-ben épült fel a háromhajós, eklektikus nagytemplom Döbrököz községben. A tizenhét méter magas főhajóval rendelkező templom egyedüli a megyében. Amikor a templom felépült, nem festették be. 60 év után most került erre sor. Mór József budapesti festőművész saját tervei alapján három nagyméretű freskót is készített a templom falára.”

60 ÉVE a sárközi kerámia újabb sikeréről írt a Tolna Megyei Népújság 1963. október 25-i száma. „Gyarapodik, a sárközi kerámia hírneve: Berlin, Róma. Párizs, Helsinki, New York volt az idén a szekszárdi fazekas népművészet remekeinek az útja. Újabban dél-amerikai kivitelre készítenek négyszáz fali dísztányért és négyszáz kis virágvázát a népi iparművészet mesterének: Steig Istvánnak, a Népművészek Háziipari Termelőszövetkezete tagjának szekszárdi műhelyében. A tetszetős tányérok és vázácskák mindegyike más színű és mintájú.”

