Az estélyt Jákli Viktor nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Önkéntes Csoportjának vezetője és mint házigazda is köszöntötte a meghívott vendégeket: a város jeles személyiségeit, a szeretetszolgálat helyi szervezeteinek tagjait, a helyi civil szervezetek képviselőit, és mellettük Niederaichbach település delegációját, akik Bajorországból nem először szép adományokkal érkeztek.

Elismerően szólt az önkénteseik önfeláldozó munkájáról és be is mutatta őket a közönségnek. Egyúttal megköszönte a feléjük nyújtott segítő kezeket és másokat is a csatlakozásra buzdított, majd megnyitotta az eseményt.

