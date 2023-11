November huszonkettedikén az Cecíliák ünneplik névnapjukat, de ezen a napon köszönthetik még Milemon, Appia, Milos, Csilla nevű ismerőseiket is.

Cecília eredete: latin eredetű; jelentése: a Caecilius nemzetséghez tartozó. Cecília jelentése: A Cecília éles eszű, jó üzleti meglátásokkal rendelkező, felelősségteljes, az élet örömeit értékelő személyiség kialakulását támogatja. Mindent nagyon komolyan vesz, még az egészen apró dolgokat is. Már egészen fiatalon is érettebb társainál. A család és az otthon nagyon fontos számára, itt találja meg a békének és a nyugalomnak azt a minőségét, ami elengedhetetlen kiegyensúlyozott életéhez. A közeli barátaival való együttlét hasonló minőséget képvisel. Bármibe is fog, igyekszik legjobb tudása szerint elvégezni az adott feladatot.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!