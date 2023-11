Bécs, Zágráb és Ljubljana megunhatatlan helyszíne azoknak, akik adventi vásárba szeretnének utazni, de Pozsonyt, Grazot és Hallstattot is sokan kedvelik. Solymos Gábor a Hermes Tours utazási iroda ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a koronavírus-járvány után már tavaly is sokakat juttattak el valamelyik népszerű városba, és az előzetes foglaltságok alapján az idei adventi szezon is jónak ígérkezik.

A teljes cikket itt olvashatja el.