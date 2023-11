Egyre népszerűbb a hazai fogyasztók körében a cékla. A folyamatosan erősödő kereslet nem véletlen, hiszen a cékla igazi szuperélelmiszer: egyrészt finom és sokoldalú, így jól illeszkedik az egészséges és kiegyensúlyozott étrendbe, másrészt egész évben elérhető, fogyasztható. A cékla rendkívül sokféleképpen elkészíthető zöldség, amely számos módon felhasználható a konyhában, így például salátákban, levesekben, savanyítva, köretként is remek választás. De készülhet belőle ezen felül főzelék, ropogtatnivaló, de még a süteményekben is megállja a helyét.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB közös becslése alapján 2021-2022 között 49 százalékkal nőtt a cékla termőterülete, így ma már 343 hektáron foglalkoznak céklatermesztéssel a gazdálkodók. A terület bővülése mellett a termelés hatékonysága is folyamatosan javul. Míg 2013-2017 között egy hektárról 41 tonnát takarítottak be a termelők, addig 2018-2022 között már elérte az 55 tonnát az átlagtermés.

A céklát nem véletlenül nevezik szuperélelmiszernek: kálium-, kalcium-, vas-, szilícium- és magnéziumforrás, de tartalmaz rezet, cinket, mangánt, ként, jódot, kobaltot, krómot, nikkelt, B1-, B2-, B6- és C-vitamint, folsavat, niacint és biotint is. Az ősi rómaiak a céklalevet láz és székrekedés kezelésére fogyasztották, valamint afrozidiákumnak is tartották. Segíti a sebgyógyulást, és az izomszövet épülését, nitráttartalma elősegítheti a véráramlást. A cékla magas nitrát tartalmának jótékony hatása edzés közben is érezhető, javítja a test oxigén felhasználását, a rengeteg kálium pedig jót tesz az izomzatnak. Sokan a zöldség levét fogyasztják, a smoothie-k népszerű alapanyaga.

A cékla erős májtisztító hatással bír, valamint erősíti a bélrendszert is. A zöldségben található betain segíti a zsírok lebontását, zsírégető hatása van, ráadásul rendszeres fogyasztásával támogathatjuk a bőr folyamatos megújulását is.