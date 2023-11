Az anyajegyek szűrését sokan elbagatellizálják, pedig akár életet is menthet, ha a melanómát időben nyakon csípjük. Dr. Ligeti Judit, bőrgyógyász kérdésünkre elmondta, családi vizsgálatot és önvizsgálatot negyed évente végezzünk, szakemberhez viszont a legjobb, ha évente, a nyári időszakot követően látogatunk el.

– Nyilván az önvizsgálat nagyon fontos, de vannak olyan területek a testünkön, amelyeket nem látunk, így ildomos családi vizsgálatot is tartani, ahol az egy-egy gyanúsabb anyajegyet érdemes mérőszalag mellett befotózni. Ezt körülbelül negyed évente ismételjük meg – emelte ki a szakorvos. – Orvosi vizsgálatra évente javaslom a bejelentkezést, és főleg ebben a hideg időszakban, mert ilyenkor a hibákat tudjuk korrigálni. Legyen szó egy anyajegy vagy egy fibróma eltávolításáról.

Sokféle módon távolítanak el anyajegyeket, például leégetéssel, fagyasztással, lézerrel, kaparással, vagy kimetszéssel, amit végezhet bőrgyógyász vagy sebész is. A legfontosabb, hogy a beavatkozás után szövettani vizsgálat következzen, ezután, ha bebizonyosodik a daganatos elváltozás jelenléte, akkor újabb műtétre lesz szükség. Nagyon fontos, hogy a korai felismerés életet menthet. Az orvos elmondta, a melanóma első jele az elváltozás, ami történhet az anyajegy színében, alakjában, felszínének megváltozásában. Ha a felsoroltakat tapasztaljuk, haladéktalanul forduljunk bőrgyógyászhoz, aki a vizsgálat után sebészeti úton távolítja el a problémás részt.

– Amitől a legtöbben megrémülnek, azok a piros vagy lilás színű éranyajegyek, vagy más néven érdaganatok, melyek jóindulatúak. Nem kell tőlük megijedni, a melanomához semmi közük nincs. Eltávolításuk akkor ajánlott, amennyiben zavaróvá válnak – magyarázta a szakember.

Mindig forduljunk szakemberhez

A bőrgyógyász külön hangsúlyozta, hogy bár az interneten rengeteg opciót kínálnak, ahol természetes módszerekkel távolítanak el például anyajegyet, mégsem érdemes kísérleteznünk, hiszen akár nagyobb bajt is okozhatunk, minden esetben forduljunk szakemberhez.

A fibrómák, melyeket futószemölcsöknek is mondanak – bár az utóbbi megnevezés téves, ugyanis nem vírusos fertőzés okozza –, kellemetlenek lehetnek, mivel ezek a bőrkinövések könnyen beleakadhatnak a ruhába, ékszerekbe. Főként a nyakon, a hónaljban jelennek meg.

– A fibrómák eltávolítása nagyon egyszerű, és szerencsére nagyon gyorsan gyógyulnak, így ilyenkor ősszel érdemes őket levetetni, amennyiben az esztétikailag vagy kényelmi szempontból ajánlottá válik. Egyszerre többet is le lehet szedni, ez a beteg tűrőképességétől függ.

A nyár nyomait, a pigmentfoltokat is el lehet halványítani lézeres kezeléssel, de a kiváló krémek és készítmények mellett, akár természetes módszereket is kipróbálhatunk, így akár az arcra helyezett uborkaszeleteket is szívesen ajánlja a doktornő.

– Egy dolgot érdemes megjegyezni, ha bármilyen kezelést vagy kúrát elkezdünk, ne várjunk azonnali megoldást. Mindenhez idő kell, így ezekhez a dolgokhoz is. Az uborka üdévé teszi a bőrt, a pigmentfoltokat és hegeket is halványítja. Érdemes kipróbálni, ha szeretnénk enyhíteni a bőrön megmaradt napozások emlékeit. A legújabb lézeres kezelésekkel pedig nemcsak a bőrhibákat javíthatjuk, de már végleges szőrtelenítést és akár tetováláseltávolítást is vállalnak. Ezeket szintén a hidegebb évszakok alatt érdemes elvégeztetni.