„Dombóvár-Szőlőhegyen sétál, ha valaki keresi!!!” – tett közzé a nagytestű futómadárról a fotót Gyimesi György dombóvári lakos a közösségi oldalán. Lapunknak elmesélte, hogy arrafele lakik és épp dolgozni indult autójával, amikor a lucernásban észrevett egy feltűnően nagy madarat.

– Száznyolcvanhárom centiméter magas vagyok, a madár is legalább akkora volt. Megálltam, gondoltam, lefotózom. Több fotót is készítettem róla. Az autótól félt, de az út mellett is sétálgatott. Óvatosan, lassan közelítettem felé – elevenítette fel a történteket Gyimesi György, aki az építőiparban dolgozik. Hozzátette, hogy miután kitette a futómadárról a fényképet, messengeren ráírt a madár gazdája, tőle tudja, hogy emuról van szó.

– Azt írta, hogy nem messze laknak a helyszíntől, és reggel, mikor dolgozni indultak, még megvolt a madár. Kérdezték, hogy hol láttam, majd elindultak érte – tette hozzá Gyimesi György, és elmondta, hogy a gazdája gyorsan megtalálta az állatot, a jószág már otthon van.

Az emu akár százkilencven centiméteresre is megnőhet, súlya harminc-hatvan kiló. Futósebessége ötven kilométer óránként. Nem számít veszélyes állatnak.

Gyimesi György elmondta, hogy Dombóváron korábban hetekig üldöztek egy kecskét, aki a város több pontján felbukkant, de sose tudták elkapni. Végül szerencsére a kecske visszakerült a gazdájához.