35 ÉVE emberi koponya került felszínre Pakson, a malomhegyi építkezés földmunkálataikor. „A hír, mely akár mindennapos is lehetne, gyorsan terjedt a városban, s bizony többen formáltak e tényből valóságos krimit” – olvasható a Tolna Megyei Népújság 1988. november 5-i számában. „A rémhírek továbbterjedésének megakadályozása érdekében a rendőrkapitányság dolgozóinak eddigi propaganda tevékenysége sajnos nem járt nagy sikerrel. így kérésükre, most ezúton tájékoztatjuk elsősorban az ottlakókat, hogy az említett terület valaha temetőként üzemelt, s így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a mélyebb földforgatás során emberi csontmaradvány került elő. Tehát azoknak a kitalált történeteknek, melyek a paksi koponyával kapcsolatban félelmet keltően, homályos rejtélyt sugallva közszájon forognak, nincs valóságalapjuk. A rendőrség semmilyen napjainkban elkövetett erőszakos bűncselekményre utaló körülményt nem talált – mert nem is volt.”

35 ÉVE „Faddon a gázcseretelep előtt lévő kompátkelőnél egy fehér színű Trabant gépkocsi a holt Duna-ágba hajtott, majd rövid idő alatt elsüllyedt” – jelent meg a tragikus esetről a hír a Tolna Megyei Népújság 1988. november 10-i számában. „Az MHSZ Dunai Vasmű könnyűbúvárklubjának segítségével kiemelték a vízből a gépkocsit. A gépkocsi vezetője, B. M. I. faddi lakos a vízbe fulladt. Korábban torokrákkal műtötték, majd betegségéből kifolyólag csak egy beszélőkészülékkel tudott beszélni. Feltehető, hogy betegsége miatt követett el öngyilkosságot.”

35 ÉVE újabb bűncselekményhez hívták a rendőröket Simontornyára – jelent meg a hír a Tolna Megyei Népújság 1988. november 8-i számában. „Az idén ez volt a 28. sikeres betörés a Siómenti Áfész üzleteibe. A betörők éjfél előtt hatoltak be az áfész 1-es számú ruházati boltjába. Az udvarban – ahová könnyűszerrel bejuthattak, mivel tárt kapuk fogadták őket – egy bontott IFA tehergépkocsit találtak, aminek egyik rúdjával törték be a bolt hátsó ablakát. A bemászás után hamar rátaláltak a páncélkazettára. Egy jó nagy balta is volt a közelben, így körbevágták a kazettát és 87 ezer forint máris a zsebükben volt. Hogy a lábnyomaikat eltüntessék, poroltóval az egész raktárhelyiséget beszórták. Persze egy jó bűnügyi technikus számára ez sem okoz különösebb gondot; a port felporszívózták és így az alatta lévő lábnyomokat rögzíteni tudták.”