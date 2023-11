Valóban gondot okoznak ezek az állatok a város körül lévő kertekben, a hétvégén feltehetőleg vaddisznók túrtak fel egy kertet a Kilátó utcában. Olvasónk, Várda Béláné szomorúan osztotta meg velünk, miszerint az egész évben szépen gondozott kiskertjüket az állatok teljesmértékben feldúlták:

– A szomszédom szerint éjjel háromkor lehettek itt a vadak, ugyanis a kutyájuk azidőtájt kezdett éktelen ugatásba – mondta el szerencsétlenül járt olvasónk. – Sajnos korábban is volt már erre precedens, a szőlőültetvények mellett van egy hatalmas terület, amit szamócával ültettünk be, mivel sok unokám van. Hiába volt kerítéssel körbe kerítve az udvar, a vadak a kerítés alatt bejöttek és lelegelték az érett, ízletes gyümölcsöket. Most a virághagymákat ették meg és feltúrták a kertet jelentőst anyagi kárt okozva – magyarázta Várda Béláné.