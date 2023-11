Múlt hétvégén eljutottunk a The Voice elődöntőjéhez, a szombati műsorban hatan álltak mikrofonhoz. A versenyzők több slágert énekeltek el, köztük Charlie, Avicii, Gáspár Laci és Olivia Rodrigo számai is felcsendültek. A két fordulót követően csupán hárman juthattak be a jövő heti döntőbe: Kovács Harmat és Szakács Erika mellett teljesen méltán Kovács Aliz is a sikeres finalisták körében végzett. A szombati műsorban a három fiatal énekesnő közül utóbbi kettő teljesített hibátlanul mindkét alkalommal, Kovács Harmat, második körös dalával ugyanis nem vívta ki a zsűri elismerését, ennek ellenére a közönség szavazatai továbbjuttatták.

Kovács Aliz viszont mindkét dalnál láthatóan igazán otthon érezte magát a színpadon, a Manuel-dal feldolgozásánál kifejezetten vicces volt és élettel teli, produkciójával szinte felrobbantotta a porondot. Pedig, ahogy korábban podcast adásunkban is elhangzott, a versenyre éppen azért jelentkezett, mert attól félt, hogy egyedül nem tudja "betölteni" a színpadot. Hát ettől biztosan nem kell tartania, bár az adást megelőzőleg, ahogy a műsorban is elmondta, a fokozódó nyomás miatt voltak mély pontjai.

– Múlt héten sokkal többet kellett készülnöm fejben, mint azelőtt. Bedobtak a mélyvízbe, de én imádom azt is. Szóval vettem egy nagy levegőt és úsztam a napsugár felé – mondta Teolnak. Úgy fogalmazott, végig motiválta a feladat, hogy nem lazsálhat egy pillanatra sem. Szombatra viszont kicsit "elfogyott" és úgy érezte, semmi sem jó, nem fog sikerülni a fellépés, mert "nincsen ott fejben". – Féltem attól, hogy jelentéktelen leszek a színpadon. Csak kapkodtam a feladatok között és nem találtam nyugalmat. Aztán ott volt a pillanat mikor én következtem. Felléptem a színpadra és a hatalmas felhő mögül végre előbújt a fény. Átadtam a szívem minden érzését és hagytam, hogy vezessen – foglalta össze a verseny előtti órákat és az azt követő eufóriát.

A dalválasztásokról azt mondta, nagyon örült neki. – Szeretem a kihívásokat. Imádtam franciául énekelni. A Yoga dal pedig ahhoz kellett, hogy kizökkentsen a biztos talajról. Zseniális volt egy hozzám teljesen idegen szöveggel azonosulni – fogalmazott.

Az eredménnyel kapcsolatban megtisztelőnek nevezte, hogy a legjobb három között lehet. – Úgy gondolom, tényleg megérte feladni az elveimet és jelentkezni a műsorba, hogy ilyen élményekkel teljen telis-tele az életem – mondta. Erről a hétről annyit árult el, hogy még nagyobb rohanás és még több dolguk lesz. – Várom, hogy mit hoz ki majd belőlem – tette hozzá. Bízunk benne, a legjobbat. A múlt szombati elődöntőn egyébként a zsűri részéről kizárólag vele kapcsolatban hangzott el, hogy meg is nyerheti a versenyt. A nézői tapsból ítélve, ezt nem csak Curtis gondolta így.