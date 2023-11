Harminc éve kezdte pályáját, és húsz éve saját üzlettel rendelkezik Sudárné Versánszki Erzsébet, tolnai kozmetikusmester, így széles körű rálátása van arra, miként változtak a vendégek igényei és ezzel párhuzamosan a szépségiparban alkalmazott technológia.

Mint mondta, már tanulóként egy jól felszerelt szekszárdi kozmetikában gyűjthetett tapasztalatot, ahol például arcvasaló és lézerceruza is rendelkezésre állt, az oktatójának köszönhetően pedig számos továbbképzésen részt vehetett. Ezt a szemléletet vitte tovább.

Törekszik rá, hogy mindig naprakész legyen az újdonságok terén és mindig a legjobb készítményeket, módszereket keresi a vendégei számára. Pályája kezdetén elsősorban a problémás arcbőrük miatt, szükségből fordultak kozmetikushoz a hölgyek, és az arctisztító nagykezelésekre volt leginkább igény. Ez máig nagyon népszerű, ám az arány eltolódott a szépítő kezelések felé, vagyis egyre többen érdeklődnek a bőrfiatalító lehetőségek iránt.

Sudárné Versánszki Erzsébet azonban mindig elmondja a vendégeinek, hogy csoda nem létezik, az idő ellenünk dolgozik, de a legújabb technológiákkal lehet egy kicsit csalni, amit a visszajelzések is igazolnak. Azok a vendégei, akik rendszeresen igénybe veszik a kezeléseket, évekkel fiatalosabbnak érzik, látják a bőrüket. A cél érdekében pedig számtalan hatóanyag és gép bevethető már: a lézer, a rádiófrekvencia, az ultrahang, a villanófény.

Munkája során azonban azt is tapasztalja a kozmetikusmester, hogy a civilizációs ártalmak egyre inkább nyomot hagynak a bőrön, és nagyon sok probléma belső lelki, illetve szervi okokra vezethető vissza. Például a nőgyógyászati gondok, a pajzsmirigy elégtelenségek, a keringési és az emésztőszervi betegségek egyaránt kiütköznek, vagy a különféle allergiák miatt ekcéma jelentkezik, és egyre többeknek okoz problémát az érzékeny bőre.

Ilyenkor érdemes orvost felkeresni, hogy pontosan kiderüljön az ok, és az meg is szűnjön, a kozmetikai ipar pedig az újszerű eljárásokkal igyekszik megoldást kínálni a bőr számára. Több tudományterületről ihletet nyernek a fejlesztések során, de a legtöbb gépet az orvoseszközök átalakításával tudják a szépség szolgálatába állítani.

A kozmetikus arról is beszélt, hogy napjainkban a netes világ nagy nyomást gyakorol, emiatt vannak, akik irreális elvárásokkal érkeznek. De nem egy filterezett álomvilágban élünk, Sudárné Versánszki Erzsébet számára az a cél, hogy természetes, szép külsőhöz segítse hozzá a vendégeit, és akár a többedik x-en túl is jól érezzék magukat a bőrükben. Sokan vannak, akik pályakezdő kora óta járnak hozzá, és olyan vendége is, aki húsz éve minden héten igénybe vesz valamilyen kezelést. Bizalmi viszony alakul ki a vendégekkel, sok mindent megélnek velük együtt, belelátnak az életükbe.

Azt, hogy kozmetikushoz járni, több szimpla bőrápolásnál, az is bizonyítja, hogy egy konferencia alkalmával külön előadást szenteltek a témának. Prof. dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus beszélt a szépségápoló szakembereknek arról, hogyan kezeljék azt a helyzetet, amikor lelki támaszként is számítanak rájuk a vendégek. Itt Sudárné Versánszki Erzsébet megerősítést kapott ahhoz, amit korábban is vallott, vagyis hogy pozitív irányba próbálja terelni a búsongó vendég gondolatait.

Elmondta, hogy az arcápolás mellett az elmúlt tizenöt évben a műszempilla és a sminktetoválás is teret hódított. A tapasztalat az, hogy a műszempilla és a különböző sminkek iránt főként a fiatalabb korosztály részéről van igény. Rajtuk még nem mutatkoznak az idő múlásának jelei, nem érzik szükségét különféle kezeléseknek. A kozmetikusmester ugyanakkor azt vallja, a szép smink szép bőrön mutat igazán jól.

A tinédzser korú vendégek nagy része a törzsvendégek gyerekei közül kerül ki, köztük sok fiú. Ma már több fiú, férfi fordul kozmetikushoz, mint két-három évtizede. És nemcsak problémás bőrű, pattanásos kamaszok. Az idősebb korosztály részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik akár a gyantázás, akár a bőr feszességét elősegítő kezelések iránt.

Az utánpótlás azonban nemcsak a vendégek körében mutatkozik meg, hiszen Sudárné Versánszki Erzsébet ma már lányával, Liliánával együtt dolgozik a kozmetikában. Ehhez különösebb ráhatás sem kellett, hiszen a fiatal nő édesanyja mellett belenőtt ebbe a hivatásba, és már kislánykora óta érdeklődött iránta.

A szakember az idő hűvösebbre fordultával néhány bőrápolási tanáccsal is szolgált. A hidratálás fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a fényvédelemről a téli hónapokban sem szabad megfeledkezni.