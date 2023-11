Tibai Eszter: A retinolos készítmények használatát a kozmetikus ősztől minden bőrtípusra ajánlja, ugyanis ránctalanít, fiatalít

Fotó: Molnár Gyula

Már nem csak a naptár, de az időjárás szerint is beköszöntött az ősz. Ilyenkor teljesen megváltozik az éghajlat, kevesebb lesz a napfény, a sugárzás, így októbertől már el lehet kezdeni a savas kezelést.

– Természetesen ne erős, hanem finom, ph-ra beállított savakra gondoljunk, amelyek között vannak mandula-, szalicil-, tejsavas készítmények és röviden kémiai peelingeknek, vagyis arcradíroknak hívjuk őket – mondta Tibai Eszter paksi kozmetikusmester. Az érzékenyebb bőrtípusúaknak, akiknek nagyon száraz, gyulladásra hajlamos és hamar kipirosodik a bőre, a biológiai peelinget javasolja, amely enzimeket tartalmaz.

Ilyenek például az ananászos, a papayás, uborkás vagy paradicsomos készítmények, amelyekben finomabb, kímélőbb gyümölcssavak találhatóak.

– A peelingeket 8-10 percig kell fenthagyni az arcon, majd lemoshatjuk. Használatuk azért is fontos, mert leoldják a bőr az elhalt szarurétegét. Ezt követi a bőr ph-értékének visszaállítása, amelyre úgynevezett kompenzáló, avagy neutralizáló szérumot használunk, majd elkezdődhet a bőr "feltöltése" – számolt be Tibai Eszter, akitől megtudtuk, hogy ami ma körszerűnek és újdonságnak számít a szépségápolás tudományának világában, azok az ásványi anyagok.

Az utóbbi időben nagyon előtérbe kerültek a rézzel és a kálciummal, magnéziummal és egyéb ásványi sókkal dúsított készítmények, amelyeket olajos bevonatot kapnak, hiszen önmagában az ásványi só nem tudna felszívódni a bőr pórusain.

A kozmetikusmester szerint a vitaminhiányt a bőr is jelzi: akinek például kálciumhiányos a bőre, annak elkezd töredezni, ráncosodni a bőre, a szarulemezek nem kapcsolódnak egymáshoz és allergiára, gyulladásra lesz hajlamos a bőr.

– Minél magasabb a bőrben az ásványianyag tartalom, annál hatékonyabb lesz a felszívóereje, ezek az anyagok ugyanis, ha beépülnek a szarurétegbe, bőrbe, képessé válnak arra, hogy megkössék a vizet. Ezért is nagyon fontosak az ásványianyagok a bőrnek, amelyet nem elég belülről, kívülről is pótolni kell, különösen 55 éves kor felett, amikor már igen kevés ásványianyagot tartalmaz.

Ezért is van, hogy általában ettől a kortól, a menopauzával egy időben elindul a hölgyeknél a májfoltosodás, amely összeköthető a nyomelemhiánnyal. Tibai Eszter azt javasolja, hogy minden nap töltsünk meg egy féldecis poharat magokkal, dióval, mandulával, mogyoróval és fogyasszuk el, amely tökéletesen pótolja az ásványianyagot az adott napra.

Szerinte a jó kozmetikai készítményt onnan lehet megismerni, hogy nem csak egyféle vitamin, hanem akár 15-20 féle hatóanyag is van benne.

– Ilyen fontos anyag ősszel a retinol, amelyet nyáron nem alkalmazunk, ilyenkor viszont annál inkább, hiszen nagyon jó ránctalanító, fiatalító, regeneráló hatású és szabályozza, normalizálja a faggyútermelődést, amelynek köszönhetően minden bőrtípusra használható – tájékoztat a szakember.

A kevesebb pihenés miatt sok hölgy életét megkeserítik télen a szemek alatti sötét karikák, vannak, akinek betört ránc is keletkezik itt ilyenkor, erre is tökéletesek a retinolos készítmények, amelyen a szemkorrektorokkal tovább javíthatunk.

Tibai Eszter szerint a legtrendibb tápanyagnak és különlegességnek jelenleg a természetes erjedésű, azaz fermentált alapanyagból készült kozmetikai készítmények számítanak, ezen anyagok segítségével gyakorlatilag megnő a hatóanyag-koncentráció, nem irritál, ráadásul a fermentált hatóanyagok könnyebben és mélyebbre szívódnak fel a bőrben. A kozmetikusmester ezek felhelyezését a pakolások után javasolja az arcra.

Mint mondta, továbbra is kedvelt hatóanyag az élettelibb, teltebb bőr elősegítéséért felelős hialuron sav, de újabban van egy olyan alapanyag különlegesség, amely idősebb bőrre kifejezetten ajánlott, ez a platina por. Ez nagyon jó vízmegkötő, fényes és ragyogó lesz tőle a bőr. Most ősszel és télen egyébként is a ragyogó bőr lesz a divat, ezért komoly szerepet kap a sminkelésnél is a highlighter.

Hasonló különlegesség, mint alapanyag a molyhos ökörfarkkóró, amely az ókortól közismert gyógynövény, amelyet különböző bőrbetegségekre alkalmaztak, manapság pedig gyulladáscsökkentésre, regenerálásra, bőrépítésre használják. Maga a növény, virág működési alapelve is egészen furcsa a természetben: erős, citromsárga virága magába szívja az UV sugarakat és amikor telítődik, elkezdi kibocsátani azt.

A ragyogásra, csillogásra odagyűlik és rászáll az összes bogár. Hasonlóan varázslatos hatást ér el általa a hölgyek bőre is – véli a szakember.