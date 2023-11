Érthetetlen, hogy kerülhet egy ennyire fiatal gyerek kezébe energiaital – méltatlankodtunk nemrégiben egy, a „Jó reggelt!” című rovatunkban megjelent néhánysoros glosszában. Arra a jelenségre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy egyre fiatalabb korosztály fogyaszt energiaitalt, amely koffeintartalmával kedvezőtlenül hat az ifjú szervezetre. A szóban forgó írásban egy óvodáskorú kislány iszogatott ilyen italt, édesanyja társaságában.

A leírtakra a Magyar Energiaital Szövetség (MESZ) is reagált, kifogásolva az abban foglaltakat. Dr. Csibi Sándor főtitkár szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében azt hangsúlyozta, hogy minden kereskedelmi forgalomban kapható energiaital biztonságos élelmiszer, amely a fogyasztási javaslatok figyelembevételével biztonsággal fogyasztható, a NÉBIH pedig folyamatosan ellenőrzi azokat. Arra is kitért, hogy az energiaital nem üdítő, hanem egy olyan funkcionális ital, amelynek az a rendeltetése, hogy gyorsan adjon energiát, éberséget, sok vitamin kíséretében. Gyermekeknek pedig nem csak az energiaital nem ajánlott, hanem semmi, ami koffeint tartalmaz, így a kávé és kóla sem, mivel a koffein élettani hatása mindhárom ital esetében ugyanaz.

Mint írta, a koffein fogyasztással kapcsolatban a világ legnagyobb, 66 531 emberen elvégzett Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos kutatása igazolta, hogy egy egészséges felnőtt naponta 400 milligramm koffeint aggálymentesen elfogyaszthat, vagyis naponta megihat például öt doboz valódi energiaitalt. Arra a kérdésre, hogy mi számít valódi energiaitalnak, a szövetség honlapja ad választ. Azt írják, hogy attól, hogy van benne cukor, kellő mennyiségű koffein, sok vitamin és egyéb jótékony hatású összetevők. Hozzáteszik, hogy sajnos elérhetőek olyan energiaitalként feltüntetett italok is, amelyekben a fő hatóanyagból – cukor, koffein – nincs elegendő, vagy hiányzik, illetve sok mesterséges anyagot – színezéket, édesítőt, tartósítót – tartalmaznak. Ezek fogyasztását a MESZ sem javasolja, és azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy mindig olvassák el a dobozon felsorolt összetevőket.

Megkerestük a témában dr. Schranz Róbert is. A szekszárdi háziorvos kiemelte, hogy míg a kávé természetes alapanyagú koffeint tartalmaz, addig az energiaitalokban ez mesterséges forrásból származik. Ugyanakkor a kávé esetében is a mérsékelt fogyasztást javasolja. Hozzátette, hogy az ajánlott határértékek megszabásánál átlagos testsúlyú és magasságú, átlagos anyagcseréjű embereket vettek figyelembe, ám valójában egyénfüggő, hogy kinél milyen hatást vált ki adott mennyiségű koffein. Egy alacsonyabb testsúlyú embernél sokkal erőteljesebben is hathat, vagy olyannál, aki túlérzékeny, akár már néhány csepp koffein is kellemetlen tüneteket okozhat. Szív- és érrendszeri problémákkal élőknek, magas vérnyomásúaknak, vagy azoknak, akiknél pajzsmirigy túlműködést diagnosztizáltak, nem javasolja a koffeintartalmú italok fogyasztását. Az energiaitalokat egészséges szervezetű embereknek is minél alacsonyabb mértékben, a tizennégy éven aluliaknak pedig egyáltalán nem ajánlja.

Dr. Schranz Róbert ugyanakkor azt tapasztalja hogy a fiatalok körében – a középiskolás korosztálytól kezdve – népszerűek az energiaitalok, sokszor azonban az alacsony árkategóriájú termékek. Probléma legfőképpen abból adódik, ha valaki folyadékpótlás gyanánt iszik energiaitalt, vagy például nyugtató hatású gyógyszerekkel, esetleg más tudatmódosító szerekkel együtt fogyasztja. A háziorvos szerint, mint mindenben, ebben az esetben is nagy hangsúllyal bír a szülői példamutatás, ám tinédzserkorban felerősödik a kortársak befolyása, amit nehéz kivédeni.