Kis Tahi Mária asztrológus 2024-es esztendőre azt tanácsolja, hogy váljunk végre vezetővé. Vegyük kézbe a saját életünket, tartsuk egyensúlyban az érzelmeinket és gondolatainkat.

– Segítségünkre lesz ebben a Plútó, hiszen általa ráláthatunk az árnyékoldalainkra, a tudatalattinkra, a félelmeinkre. Felerősödhetnek a megérzéseink, a bevillanások és bizony az álmaink is. Amikor valóban szabad vagy, mert megtettél mindent amit tehettél, akkor nyugodt és rendezett maradsz. És amikor benned rend van, akkor általad a világ is rendezettebbé válik. Az évet a nagy aranycsináló, a gyémánt csiszoló, a küszöb őre, a Szaturnusz energiája vezényli – mondta Kis Tahi Mária.

Az összefogások éve vár ránk

Elemzése szerint az újévben végre valami elindul, valami újszerű, ahol nem a legerősebb marad életben, hanem az, aki valóban tud alkalmazkodni. Ebből egyértelműen következik, hogy a párkapcsolatok, a kapcsolatok, a barátságok, a közösségek, az összefogások éve vár ránk. Természetesen továbbra is igaz, hogy a valódi összefogások mindig kicsiben indulnak, és ennek a legkisebb egysége a család.

– Még két égi állásra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a Jupiter kapcsolódásai a Plútó, az Uránusz, és a Szaturnusz bolygókhoz. A Jupiter mindent felerősít, felnagyít, és ami van, azt megsokszorozza. Legyen az negatív vagy pozitív dolog, történés. Továbbá a Jupiter hozza a Szerencsét, a hitet és az önbizalmat is. Szélsőségesen megélve akár nagyon lent, de nagyon fent is lehetünk, és bizony ezt egészen hirtelen is megélhetjük – tette hozzá.

Elfogadó gondolkodásra lesz szükség

Elmondt, hogy a másik ilyen jelentőségteljesebb égi állás a Szaturnusz a Halakban. Égi útján június huszonötödikén megáll (stacionális) a gyémántcsiszoló, és július első napjaiban hátráló (retrográd) mozgásba kezd, ami eltart egészen októberig. Stacionális állapotában a karma asztrológia úgy tartja, hogy ilyenkor felkészül az indulásra – mondhatni lendületet vesz. A látszólag hátráló bolygó pedig, hatását tekintve amolyan mágneses befelé működő, amit nem lehet kivetíteni és nem lehet nem megélni, mert karma jelölők. A Halak csillagjegy maga az áradó érzelem, analógiában áll az óceánnal és a nem kézzel fogható dolgokkal. Azért ez azt is jelzi, hogy átfogó, rálátó, elfogadó gondolkodásra lesz szükség, nem csak a racionalitásra. Amíg előrefelé halad a Szaturnusz bolygó, addig gyakorlatilag felerősödhetnek a félelmeink, és az érzelmeink blokkoltak, fagyosak lehetnek és bizony olyan is lehet ami eléggé félelmetes számunkra.

Nézzünk szembe az érzelmekkel

Amikor látszólag megáll az égen, akkor kicsit olyan mint mikor visszapörgetünk bizonyos eseményeket a belső mozivásznunkon. Feljöhetnek a mélyből emlékek, megélések, félelmek és ezek felerősödhetnek. Az a legjobb megoldás, ha szembenézünk az érzelmekkel, és nem röstellünk a mélybe szállni értük, megnézni hol is van a gyökere a megéléseinknek. Hiszen a kertben a gazt sem tudjuk maradéktalanul kigyomlálni, ha nem gyökerestül távolítjuk el azt.

– Egyfajta elszigetelődést is érezhetünk magunkban, amikor jobb egyedül, magányosnak lenni, mint sem mással kapcsolódni. Ennek az érzelmi ellentét párja az, amikor „tartozni akarok valahova”. Ez a valahova tartozás elhozhatja a közösségek számára a stabilizálódást – ismertette.

Lépjünk át önmagunk korlátjain

A Szaturnusz látszólag hátráló mozgásba július negyedikén kezd a Halak csillagjegyben. Ezt a hátráló mozgást november tizenegyedikén fejezi be egy Hold együttállással. A Hold felelős a vizekért (ár-apály), és a lélek, a család, jelölője is egyben. Ide tartoznak, az érzelmek, az empátia, a gyökerek, a gyermekkor megélése, az anyával, anya képpel való kapcsolat, a gondoskodás, a befogadás, a simogatás. de arra is felhívja a figyelmet, hogyan tekintesz a külvilágra. Nos, 2024 esztendő sikertelensége vagy sikere, hogy átlépünk-e önmagunk korlátain, belépünk-e lelkünk szentélyébe, csak rajtunk múlik.

