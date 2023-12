A kis létszámú közösség ezúttal is megállta a helyét. A munkájukat – bár az előző éveknél kisebb létszámban –, de segítették az SZC Perczel Technikum diákjai. Eredményes gyűjtésüket támogatta az üzlet vezetése és készséges dolgozói is. Nekik ezúttal is hálás szívvel mondanak köszönetet.

– A vásárlók közül sokan adakoztak. A december 14-től 19-ig tartó időszak eredménye 1000 kilogramm tartós élelmiszer – összegezte Surján József. A bonyhádi csoport vezetője kifejtette, ezt raktárukból, saját vásárlással és a pécsi régiós központuktól kapottakkal – benne 20 ajándék cipősdobozzal – kiegészítve, ismét sok szükséget szenvedő családnak segíthettek Bonyhádon és a járás hat községében. 170 nagy családi, tartós élelmiszerekből álló csomagot kaptak a Gondozási Központ Idősek Klubja rászoruló tagjai, az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény gondozott fiataljai, 25-en örülhettek az általuk készített édesség csomagnak, továbbá nagyobb mennyiségű édességet adtak a Gyermekjóléti- és Családsegítő Központ karácsony előtti gyermek rendezvényéhez is.

– Örömünkre, élelmiszerrel is segíthettük a múlt hónapban Tevelen megalakult máltai csoportot. Rájuk – mert mi idén lettünk 30 évesek – úgy tekintünk, mint fiatalabb testvéreinkre. Lehetőségeink szerint amiben csak tudunk, mindenben segítjük őket a jövőben is – emelte ki Surján József.

A máltai csoport vezetője azt mondta, hamarosan elérkezik Szent Karácsony éjjele. Kívánok máltai testvéreimnek, minden segítőnknek és támogatónknak jó egészséget, áldott ünnepeket. Kívánok azoknak is, akiket még nem érintett meg mások megsegítésének az öröme. Nekik és mindannyiunknak idézem fel ismét Jézus szavait: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” És végül egy régi magyar népének gyönyörű sorai szóljanak mindenkinek, akik várják az ünnepet: „Örüljetek, örvendjetek: a kis Jézus megszületett!”